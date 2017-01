Sturgeon: gazdasági katasztrófával fenyeget a kilépés

2017. január 17. 21:04

Nicola Sturgeon szerint "gazdasági katasztrófával" fenyeget az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unió egységes belső piacáról. A skót kormányfő, aki Theresa May brit miniszterelnök keddi beszédére reagált, közölte: valószínűbbé vált, hogy Skócia "más jövőt" választ magának.

Theresa May kedden ismertette kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit. Londonban tartott beszédének egyik leglényegesebb eleme az volt, hogy az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja EU-tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.



Nicola Sturgeon keddi válasznyilatkozata szerint nem szabad megengedni, hogy a brit kormány kivigye Skóciát az EU-ból és az unió egységes belső piacáról, figyelmen kívül hagyva a skóciai gazdaságra, foglalkoztatásra és életszínvonalra ebből eredő hatásokat, és úgy, hogy Skóciának nincs lehetősége eldönteni, hogy ezt választja-e, vagy egy "másféle jövőt".



A skót kormányfő szerint Theresa May keddi beszédének eredményeként még valószínűbbé vált, hogy Skócia választani fog e két lehetőség között. Nicola Sturgeon hozzátette: a konzervatív brit kormány a jelek szerint úgy gondolja, hogy bármit megtehet Skóciával következmények nélkül. "Lassan rá kell ébredniük, hogy mekkorát tévednek" - fogalmazott a skót miniszterelnök.



Sturgeon nem említi keddi nyilatkozatában az újabb népszavazást Skócia függetlenségéről, azonban a minap figyelmeztette Theresa Mayt, hogy "súlyos hibát" követne el, ha blöffnek tekintené az újabb függetlenségi referendum tervét.



A skót miniszterelnök a BBC televízió múlt hétvégi interjúműsorában azt mondta, hogy a skót függetlenségi referendum akkor kerülhet ismét napirendre, ha az Egyesült Királyság nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról is kivonul.



Theresa May éppen ennek szándékát jelentette be keddi beszédében.



Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt.



A brit EU-tagságról rendezett tavalyi referendumon azonban - amelyen országos átlagban a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott. Nicola Sturgeon azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból, és a skót kormány újabb függetlenségi népszavazást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy saját hatáskörében dönthessen az EU-tagságról.

MTI