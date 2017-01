A CIA vezetője cáfolja, hogy ő adta át az anyagot

2017. január 17. 21:09

John Brennan, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) távozóban lévő igazgatója egy lapinterjúban azt állította: nem ő szivárogtatta ki a BuzzFeed nevű baloldali portálnak a brit hírszerző kompromittálónak szánt összeállítását Donald Trump leendő elnökről.

A The Wall Street Journal című lapnak adott interjújában Brennan visszautasította Donald Trump neki és a teljes CIA-nek címzett bírálatát, s azt állította, hogy nem ő adta át a sajtónak Christopher Steele volt brit hírszerző Trumpról készített, megalapozatlan összeállítását. Igaz, a BuzzFeed is hozzátette akkor: az összeállításban szereplő adatokat nem ellenőrizték.



Donald Trump egy vasárnap esti Twitter-bejegyzésében tette fel a kérdést: nem maga Brennan volt-e a kiszivárogtató?



"Én voltam a kiszivárogtató? Nem" - mondta Brennan a The Wall Street Journalnek, s hozzátette, ez nem is állna érdekében.



A CIA-igazgató visszautasította Donald Trump hasonlatát is, miszerint a róla szóló hamis információk kiszivárogtatásához hasonló gyakorlatot a náci Németországban alkalmaztak.



Brennan azt állította: a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) döntése volt, hogy informálja Donald Trumpot és munkatársait a dosszié létezéséről, s ezt szerinte január 6-án meg is tette.

MTI