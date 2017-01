Donald Trump két Bibliára teszi le az elnöki esküt

2017. január 17. 21:17

Donald Trump két Bibliára teszi le az amerikai elnöki esküt a pénteki beiktatási ünnepségen - jelentették be kedden Washingtonban. A ceremóniával kapcsolatos hír, hogy a megválasztott elnök menesztette a beiktatási ünnepségek megszokott bemondóját, és távozik a Nemzeti Gárda washingtoni vezetője is.

Amikor az amerikai elnököket beiktatják hivatalukba, mindig a Bibliára tett kézzel teszik le esküjüket. Pénteken Donald Trump - aki az Egyesült Államok 45. elnöke lesz - két Bibliára tesz esküt: a sajátjára és arra, amelyre Abraham Lincoln tette le elnöki esküjét több mint másfél évszázaddal ezelőtt, 1861-ben.



A hírt John Roberts, az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság elnöke jelentette be kedden. Tájékoztatása szerint Donald Trump a két Bibliával a családjára és a hazájára tesz esküt.



A családi Bibliát az új amerikai elnök még az édesanyjától kapta.



Trump környezetéből származó hírek szerint viszont az eskütételt várhatóan nem Roberts bíró irányítja, hanem Clarence Thomas, aki az első fekete amerikai bíró lehet ebben a szerepkörben.



Közben a Trump-csapat bejelentette, hogy a megválasztott elnök felmentette a 88 éves Charlie Brotmant, aki Dwight Eisenhower 1957-es beiktatása óta valamennyi beiktatási parádé bemondója volt. Feladatát Steve Ray szabadúszó bemondó, Donald Trump kampányának egyik önkéntes aktivistája veszi át. A Trump-csapat egyik szóvivője azt is elmondta, hogy Brotman ezentúl "tiszteletbeli bemondó" lesz.



Január 20-i hatállyal menesztették Errol Schwartz vezérőrnagyot, a Nemzeti Gárda washingtoni vezetőjét is, akinek pontosan 12 óra 01 perckor - Trump esküjének elmondásakor - kell távoznia posztjáról. Schwartz a The Washington Post című lapnak azt mondta: mindenképpen benyújtotta volna lemondását, s értetlenül áll a döntés előtt. Kiderült azonban, hogy nem Trump szorgalmazta a lemondást, hanem a Nemzeti Gárdát felügyelő Pentagon (a védelmi minisztérium) ragaszkodott hozzá, s Trump elfogadta és aláírta a döntést.

MTI