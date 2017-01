Franciaország az EU legtermékenyebb országa

2017. január 17. 22:02

Franciaország lakóinak száma 2017. január 1-én 66,9 millió volt, amely 265 ezres (0,4 százalékos) növekedést jelent egy év alatt. Ezzel továbbra is Franciaország az Európai Unió legtermékenyebb országa, jóllehet a lakosság növekedésének ritmusa egyre csökken - derül ki a francia statisztikai hivatal (INSEE) kedden közzétett adataiból.

A születési adatok és a halálozások összehasonlításából arra lehet következtetni, hogy a franciák száma természetes módon, nem pedig a bevándorlás miatt növekszik. A születések száma még mindig jóval magasabb, 198 ezerrel, mint a halálozásoké, de a különbség az elmúlt negyven évben most a legkisebb.



A születések száma ugyanis tavaly (785 ezer) 14 ezerrel csökkent az előző évhez képest, míg 2015-ben 20 ezerrel csökkent 2014-hez képest, azaz a termékenység az egymást követő két évben is csökkent. 2014-ben még kettő, 2015-ben már csak 1,96, tavaly pedig 1,93 gyermekszületés jutott egy nőre.



"Mindezek ellenére a termékenység továbbra is magas Franciaországban" - hangsúlyozta az INSEE. Franciaország 2015-ben megelőzte Írországot, ahol 1,94 gyermekszületés jutott egy nőre, s a legtermékenyebb uniós országgá vált, messze az utolsó helyen álló Portugáliától, ahol 1,3 gyermekszületés jut egy nőre.



Az INSEE adatai szerint az elmúlt harminc év alatt több mint 10 millióval nőtt a franciák száma, ezzel Franciaország kivételt jelent az Európai Unióban, miután a tagországokban általában csökken a lakosok száma.



Tavaly a születéskor várható élettartam a nők esetében 85,4 év volt, a férfiak esetében pedig 79,3 év.



A házasságok száma nem változott, tavaly és 2015-ben is 235 ezer házasságkötést regisztráltak, amelyeknek tavaly 3 százaléka, azaz 7 ezer azonos neműek között kötetett. Tavalyelőtt még 7500, 2014-ben pedig 10 522 homoszexuális párt kelt egybe Franciaországban.

MTI