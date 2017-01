Fásy: Mindig időben fizettem Trumpnak

2017. január 18. 12:22

Nem sok magyar büszkélkedhet azzal, hogy régi ismerőse az Amerikai Egyesült Államok frissen megválasztott elnökének. Pláne, hogy díjat vett át tőle, személyes jókívánságok kíséretében. Fásy Ádám a szépségiparon keresztül került kapcsolatba a milliárdossal, és másfél évtizeden át időről időre résztvevője volt Trump nagyszabású partijainak.

15 évig én rendezetem a Miss Universe magyarországi fordulóját, miután megvásároltam az ehhez szükséges licence-t. A világszépségverseny tulajdonosa Donald Trump volt, aki azzal tette naggyá ezt az eseménysorozatot, hogy egy erős karitatív szellemmel vette körül – mesélte az atv.hu-nak az egykori versenyigazgató, aki minden évben a szigorú követelményeknek megfelelő felkészítést biztosított a magyarországi győztesnek, és – amit Trump szintén nagyra értékelt – mindig időben befizette a licence-díjat.



Az évente csaknem 100 ország részvételével zajló 30 napos eseménysorozat apropóján a magyar versenyért felelős Fásy Ádám rendszeresen találkozott az ingatlanmágnással, aki olykor még privát partijaira is meghívta. Mint mondja, a hol Miamiban, hol Fort Lauderdale-ben, vagy éppen New York-ban megrendezett zártkörű összejövetelekre csak meghívóval lehetett érkezni, és se fényképezőgép, se kamera, de még csak telefon sem juthatott be az előkelő vendégek és hírességek közé.

A pazar lakomákon fesztelen légkör uralkodott – emlékszik vissza a mulatóskirály –, ugyanakkor fontosnak tartja kiemelni, hogy minden meghívott a házastársával érkezett, fel sem merült senkiben, hogy „egyszer csak eldurvulhat a helyzet”.

Fásy Ádámnak ilyenkor volt lehetősége személyesen is szót váltani a milliárdossal, akit egy nagyon egyszerű, nem fennhéjázó, közvetlen emberként jellemez, és tapasztalata szerint nem vagyoni vagy társadalmi helyzete alapján közelítette meg az embereket. „Engem is, noha egy kis ország képviselője voltam, ugyanolyan tisztelettel fogadtak, mint a legnagyobb sztárokat” – tette hozzá a médiaszemélyiség.

Versengő jóslatok

A résztvevő országokat aszerint is osztályozták, hogy milyen karitatív tevékenységet végeztek hazájukban, s erről egy-egy videó alapján győződtek meg évről évre a szervezők. Az év mecénása díjat a magyar versenyigazgató azzal érdemelte ki, hogy karitatív vonatukkal 100 ezer játékot vittek salgótarjáni rászoruló gyerekeknek. Trump ragaszkodott hozzá, hogy személyesen adja át az elismerést Fásy Ádámnak, aki az üzletember személyes gratulációját élete egyik legkellemesebb élményének tartja.

Utoljára egyébként 2005-ben találkoztak, a világverseny Bangkokban megrendezett döntőjén, ahol a szórakoztatóipari szakembert ismét különdíjjal jutalmazták, ezúttal 15 éves szervezőmunkája elismeréséül.

Fásy arra is büszke, hogy másfél éve, amikor Trump bejelentette indulását az amerikai elnökválasztáson, Magyarországon elsőként jósolta meg győzelmét. Úgy emlékszik, emiatt sokan kinevették, és kommentekben gyalázták, azért volt mégis biztos a dolgában, mert olyan embernek ismerte meg a milliárdost, aki „ha rálép egy ösvényre, akkor azt kitapossa magának”.

Orbán Viktor kommunikációjából Fásy Ádám azt vette le, hogy a magyar kormányfő is elégedett a választások végeredményével, még ha nála csak egy ütemmel később vállalta is be a győzelmi esélyek latolgatását. „Lényeg, hogy mindkettőnknek ugyanaz volt a véleménye” – jegyzi meg a mulatóskirály.

