Súlyos incidens egy izraeli beduin faluban

2017. január 18. 13:30

Rendőrökkel csaptak össze szerda reggel egy izraeli beduin falu lakói, miközben a hatóságok megpróbálták végrehajtani a település engedély nélkül felhúzott épületeinek lerombolásáról hozott bírósági határozatot. A hatósági fellépés során meghalt egy rendőr és az őt állítólag elgázoló beduin férfi - jelentette szerda reggel a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

A súlyos incidens a Negev-sivatagban található Um al-Hiran faluban történt. A rendőrség szóvivője szerint Jákub Musza abu al-Kian, az egyik pusztulásra ítélt ház tulajdonosa - a törvényen kívül helyezett Iszlám Mozgalom aktivistája - autójával a rendőrök felé hajtott, és szándékosan halálra gázolta a 34 éves Erez Lévit. A gázolót - egy 47 éves középiskolai tanárt - ezután lelőtték.



A helyiek szerint a férfinak valójában nem állt szándékában a rendőrök közé hajtani, s jelzett is, hogy csak azért ül autóba, hogy eltávozzon háza közeléből. Szerintük elsőként a rendőrök lőttek, emiatt elvesztette az uralmat járműve felett, nem tudta megállítani az autót, amely ezért haladt tovább a rendőrök felé.



Az incidens után zavargások törtek ki, amelyekben többen megsebesültek, köztük rendőrök is. Egyelőre nem világos, hogy egy tömegoszlató gumilövedék vagy a tiltakozók köve találta el a fején a Közös Arab Lista párt vezetőjét, Ajman Odét, akit kórházba szállítottak.



A rendőrség lezárta a faluhoz vezető utat. A lerombolásra kijelölt épületek beduin lakói nem hajlandóak elhagyni házukat, a falu vezetői sztrájkot hirdettek, az iskolákból hazaküldték a gyerekeket, és az arab közösség vezetői felszólították híveiket, hogy menjenek Um al-Hiranba megakadályozni a házak felszámolását.



Um al-Hiran helyén a tervek szerint Hiran néven egy 2400 lakásból álló települést építenek fel, amely zsidóknak ad majd otthont, s cserébe a falu mintegy hétszáz eddigi lakosának házhelyeket ajánlottak fel a közeli beduin falvakban. A faluban az állammal kötött megegyezés nyomán novemberben megkezdték a hivatalos engedélyek nélkül felhúzott épületek felszámolását, miután többéves jogi csatározás után, 2016 januárjában a legfelsőbb bíróság is elutasította az érintettek kérését, hogy lakóhelyükön maradhassanak.

MTI