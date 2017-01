Juncker: hanyatlás vagy újrakezdés

2017. január 18. 13:34

Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy eljött az Európai Unió lebontásának és darabokra szedésének ideje - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.

Juncker hangsúlyozta, a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) folytatott tárgyalások alatt arra törekszik majd, hogy jó eredményeket hozó megállapodást tudjanak kötni a szigetországgal.



"Mindent megteszek annak érdekében, hogy a tárgyalások végén kiegyensúlyozott megoldást találjunk Nagy-Britanniával az uniós szabályok teljes tiszteletben tartása mellett" - fogalmazott a brüsszeli testület elnöke.



Juncker nagyra értékelte a "pontosításokat" a brit miniszterelnök keddi beszédében, amelyben Theresa May a Brexit tervezett folyamatát ismertette. A bizottsági elnök ugyanakkor megjegyezte, a beszédek nem vezetnek a kilépési folyamat megindításához.



Kétéves, példa nélküli tárgyalási folyamat veszi kezdetét, amely jelentős következményekkel jár majd Nagy-Britanniára, 27 partnerére és az unió egészére nézve - tette hozzá a bizottság elnöke.



Az EU egészével kapcsolatban a luxemburgi politikus leszögezte: a hanyatlás és az újrakezdés közül kell választani, ezért Málta sorsdöntő pillanatban vette át az Európa Unió Tanácsának soros elnökségét.



Joseph Muscat máltai kormányfő az ülésen megismételte azon álláspontját, amely szerint a brit uniós kilépésről folytatott tárgyalásoknak mindenképpen "alacsonyabb szintű" viszonyt kell, hogy eredményezzenek.



Úgy vélekedett, tisztességes megállapodásra kell jutni az Egyesült Királysággal, de a tárgyalások nem szakadhatnak el a valóságtól - fogalmazott a féléves, soros uniós elnökséget adó Málta kormányfője.



Hozzátette, az, hogy a brit miniszterelnök kimondta: az EU-val együtt London az egységes piacból is kilép, "némileg pozitív fejlemény". Ez megerősíti a 27-ek álláspontját, amely szerint az egységes piachoz való hozzáférést nem lehet elválasztani az uniós kötelezettségvállalásoktól, és az uniós polgárok szabad mozgásának biztosításától.



Az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozót tart a brit uniós kilépésről mintegy négy-öt héttel a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyében leírt kilépési eljárás megindítását követően - tette hozzá a máltai kormányfő. Ezt London legkésőbb március végére ígérte.



Theresa May kedden ismertette kormánya tárgyalási stratégiáját a Brexit ügyében.

