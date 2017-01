Moszkva ellenzi az EBESZ szerepét Kelet-Ukrajnában

2017. január 18. 14:44

Moszkva beleegyezik abba, hogy növeljék a Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kelet-ukrajnai ellenőreinek számát, és személyi lőfegyvert is viselhessenek, de abba nem, hogy a páneurópai szervezet rendvédelmi feladatokat lásson el a térségben.

Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki szerdán, miután megbeszélést folytatott osztrák kollégájával, Sebastian Kurzcal, aki egyben az EBESZ soros elnökségét is képviselte.



Lavrov szerint hasznos lehet a fronton kialakult helyzet csillapításában, ha növelik az ellenőrök számát, és tevékenységüket 24 órásra bővítik ki, és elősegítheti a minszki megállapodások által tiltott nehézfegyverek kivonását is az övezetből.



Az orosz és az osztrák diplomácia vezetője egyaránt hangsúlyozta annak fontosságát, hogy hajtsák végre a 2015-ben a fehérorosz fővárosban aláírt megállapodást. Az orosz külügyminiszter érvelése szerint Kijev kötelezettséget vállalt arra, hogy betartja a minszki kompromisszumot, amely előírja, hogy a terület különleges státust kapjon, beleértve a biztonsági szervek létrehozását, és szükségtelenné teszi a fegyveres külföldi missziókat.



Az amerikai helyzetre kitérve - egy kérdésre válaszolva - Lavrov ismételten megalapozatlannak nevezte és rágalmazásnak minősítette azokat az állításokat, melyek szerint Oroszország beavatkozott az elnökválasztásba. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy Angela Merkel német kancellár, Francois Hollande francia elnök és Theresa May brit miniszterelnök a kampány során egyaránt a demokrata jelölt, Hillary Clinton mellett foglalt állást. A brit és a német külügyminiszter, valamint a francia kormányfő pedig negatívan nyilatkozott a republikánus színekben végül megválasztott Donald Trumpról.



Emlékeztetett arra is, hogy Barack Obama amerikai elnök a brit népszavazást megelőzően a Brexit ellen érvelt.

MTI