Czibere Károly: átalakul a fóti gyermekváros

2017. január 18. 15:54

A kormány szándékai szerint 2019-re tömegszerű intézményekben nem lesz gyermekvédelmi gondoskodás, ennek részeként átalakul a fóti gyermekváros is - közölte Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerdán Fóton.

A Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkárral, fideszes térségi országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatón Czibere Károly kifejtette: megszűnnek a nagy, zsúfolt, korszerűtlen gyermekotthonok, azokat kiváltják kisebb lakásotthonokra. Ez a kiváltási folyamat most eléri Fótot is - fűzte hozzá.



Kiemelte, a kormány szeretne szakítani azzal az 1950-es évekből származó gyermekvédelmi szemlélettel, miszerint az állami gondozottak számára az a megoldás, ha a város határában, a helyi település lakosságától, társadalmától távol, egy külön telken egy külön társadalmat hoznak létre.



Czibere Károly közölte, ezzel ellentétben akkor kapnak igazi életkezdési esélyt ezek a gyerekek, ha integrálják, befogadják őket a társadalomba.



Az államtitkár elmondta: a kormány úgy döntött, hogy a befogadó szemlélet érvényesítése érdekében a gyermekváros 2018 közepén befejezi a gyermekvédelmi szolgáltatást. Hangsúlyozta, hogy a gyermekekről és az ott lévő 150 dolgozóról gondoskodni fognak.



Kitért arra, hogy jelenleg négy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosít a gyermekváros. Huszonnégy férőhelyen különleges ellátásban azok részesülnek, akik tartósan betegek, fogyatékosak és három évnél fiatalabbak, ez a tevékenység Hatvanban folytatódik. A speciális gondozást igénylő gyermekek esetében harminckét férőhely áll rendelkezésre, ezek két részre bontva Zalaegerszegre és Kalocsára kerülnek. Az említett két szolgáltatás mellett a kísérő nélküli kiskorúak, a migráns gyerekek ellátóhelyeként is működött az intézmény.



A negyedik szolgáltatást, az utógondozói otthonokat nem érinti az átalakítás, mivel ezek nem a gyermekváros területéhez kötődnek - ismertette Czibere Károly.



Tuzson Bence elmondta, hogy a gyermekvárosnak eddig helyet adó Károlyi-kastély épületéhez illő funkciókat - félmilliárdos felújítás után - a lakossággal közösen szeretnék megtalálni.



Czibere Károly a gyermekvédelmi szakemberek hiányát érintő kérdésre válaszolva a sajtótájékoztatón azt közölte, hogy a kormány által tervezett 62 százalékos béremelés egyértelmű üzenet erre a kérdésre.

MTI