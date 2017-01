1956-ról rendeztek konferenciát New Yorkban

2017. január 18. 15:59

Az 1956-os magyar forradalomról és a demokratizálódási folyamatokra gyakorolt hatásairól rendezett konferenciát a magyar ENSZ-misszió helyi idő szerint kedden este New Yorkban.

A konferencia a misszió 1956-os forradalommal és szabadságharccal foglalkozó évfordulós rendezvényeinek sorába illeszkedett, s folytatása volt a decemberben Povl Bang-Jensen dán diplomatáról, a magyar üggyel foglalkozó valahai ENSZ-vizsgálóbizottság munkatársáról rendezett kerekasztal-beszélgetésnek.



Bogyay Katalin ENSZ-nagykövet az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a konferenciának két okból is aktualitása volt: 1957 januárjában jelent meg a Time magazin híres címlapja, amelyen "az év embere" a magyar szabadságharcos volt, s szintén ekkor hívta életre az ENSZ-közgyűlés a magyar ügyekkel foglalkozó vizsgálóbizottságot.



A kedd esti konferencia arról szólt, hogy a magyar '56-nak milyen nemzetközi jelentősége volt, általában milyen szerepet játszott a világ akkori demokratizálási folyamataiban, hogyan befolyásolta a nyugati értelmiség gondolkodását, valamint hogy az ENSZ miért volt hatékony a szuezi válság rendezésében, és miért is nem lépett a magyar forradalom ügyében. "Ez a konferencia a demokratizálódási folyamatokról, az emberi méltóság és önszerveződés küzdelmeiről szólt, s arról, hogy mindez hogyan kapcsolódott '56-hoz" - fogalmazott az MTI-nek Bogyay Katalin.



A konferencián magyar és amerikai tudósok és kutatók vettek részt: Mark Kramer professzor, a Harvard Egyetem orosz és eurázsiai tanulmányokkal foglalkozó központjának programvezetője, Miszlivetz Ferenc akadémikus, a veszprémi Pannon Egyetem professzora, Jodi Jensen, az MTA Politikatudományi Intézetének kutatója, valamint Pók Attila történészprofesszor. Jelen volt Cristina Gallach ENSZ-főtitkárhelyettes és Noel Lateef, a tekintélyes - csaknem százesztendős múltra visszatekintő - Külpolitikai Társaság elnöke is.



Bogyay Katalin az MTI-nek hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a magyar '56 morális üzenetét minél többen megismerjék.



Ebben segíthet a Diplomatic Connection című diplomáciai magazin, amely hosszú interjút közölt Bogyay Katalinnal. A nagykövet itt kitért a többi között arra, hogy miért fontos a magyar külpolitika számára az ENSZ, és milyen tanulságok szűrhetők le az ENSZ magyar forradalommal kapcsolatos döntéseiből.

MTI