A magyar kultúra napja - rendezvények országszerte 3.

2017. január 18. 16:21

Tárlatvezetés és könyvbemutató az Országos Széchényi Könyvtárban

Tárlatvezetés, előadás, beiratkozási akció és könyvbemutató is várja az érdeklődőket az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) A magyar kultúra napjához kapcsolódva pénteken - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai adásában.

Bóka László tudományos igazgató a műsorban elmondta: az idén 215 éves intézményben pénteken jelentik be az Arany János-emlékév programsorozatát, hiszen a nemzeti könyvtár őrzi többek között az alkotó Toldi című elbeszélő költeményének eredeti kéziratát, amelyet az érdeklődők pénteken megtekinthetnek.



A kézirat történetéről Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, a Kézirattár munkatársa több időpontban tart nyilvános előadást.



Délután mutatják be A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 című könyvet, továbbá tárlatvezetések és meghirdetett időpontokban könyvtári séták indulnak, valamint a raktárakba is bekukkanthatnak a látogatók. Ezen a napon 50 százalékos kedvezményt kapnak az éves könyvtárhasználati díjból a beiratkozni szándékozók, a könyvtár olvasótermei díjmentes napijeggyel, kiállításai pedig díjmentes belépővel látogathatók.



Bóka László kitért arra is, hogy a Himnusz eredeti kottáját és kéziratát idén Gyula, Erkel Ferenc szülővárosának nagyközönsége tekintheti meg.

Vasárnap adják át a kultúra lovagjai kitüntetéseket

Vasárnap, a magyar kultúra napján a Falvak Kultúrájáért Alapítvány három Egyetemes és huszonöt Magyar Kultúra Lovagja, illetve egy Magyar Kultúra Apródja címet adományoz a kultúra különböző területein "lovagiasan", huzamos ideje tevékenykedők számára. Az ünnepséget a budapesti Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartják.

Az alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet adományoz Rezi Erika Gabriella iskolaigazgatónak, Kovács Norbert néptáncosnak, Babják Péter nyugdíjasnak, Baloghné Domonkos Malvin karnagynak, Bukovics János vadőrnek, Dávid Lajosnak, a nagybányai Magyarház vezetőjenek, Ernszt Katalin művelődésszervezőnek, Farkas Gábor tanárnak, Farkasházi István drámapedagógusnak, Galánfi András fafaragónak, Grúz Atilla kultúraszervezőnek, Hajdu Imre újságírónak, Ifj. Haszmann Pál helytörténésznek, Higyed Gyöngyi karnagynak, Juhász Ferenc pénzügyőrnek, Kalita Gábor közíró, festőművésznek, Kretity Károly műemlékvédőnek, Láng Miklós főkönyvelőnek, Milbichné Tallér Mária varrónőnek, Pödőr György mérnöktanárnak, Sturcz Zoltánné mézeskalács készítőnek, Szabó Zoltán Tibor karnagynak, Szöllősy József hegedűművésznek és Tarnai Kiss László zenepedagógusnak - közölte az alapítvány az MTI-vel.



Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést nemzetközi kulturális együttműködésért, valamint két vagy több nemzet kultúrájának együttes ápolásért adományoznak, ezt idén Béres György pap, gregoriánkutató és Neufeld Róbert Hägersten közgazdász, író kapja, a Magyar Kultúra Apródja címet pedig Lajkó István zongoraművész veheti át.



A magyar kulturális örökség ápolásáért odaítélt Örökség serlegeket az alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetsége a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatnak, a Kéknefelejcs Néptánccsoportnak, a Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítványnak, illetve az Oladi Általános Iskola Színházodújának adja át idén.



A reformáció 500. évfordulója alkalmából posztumusz Egyetemes Kultúra Lovagja címet adományoz az alapítvány Kálvin János reformátornak és posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja címet Károli Gáspár reformátornak.



A gálán a Felső-Tisza Völgye Információs Központ szervezésében hat tájegység, valamint a Vizsolyi Bibliakészítő Műhely és Élménymúzeum mutatkozik be és várhatóan 11 országból mintegy ötszáz vendég vesz részt az eseményen.

Változatos programok Békés megyében

Változatos programsorozattal köszöntik a magyar kultúra napját Békés megyében, ahol kiállításokat, irodalmi rendezvényeket, koncerteket szerveznek a közművelődési intézmények.

Békéscsabán egy hétig tartó rendezvénysorozattal tisztelegnek a magyar kultúra napja előtt. Csütörtökön a Lencsési Könyvtárban Szelekovszky László fafaragó kiállítása nyílik meg, ugyanaznap a Meseházban Elsa Valle és Winand Gábor ad jazzkoncertet.



Pénteken Born Gergely ad elő A kígyókirálytól Atilláig - a magyar ősmesék világa és tanulságai címmel az Arany János Művelődési Házban. A Munkácsy Emlékházban Bocz Gyula (1937-2003) Munkácsy-díjas szobrász kiállítása, a Jaminai Közösségi Házban pedig a Márvány Fotóműhely 2016. évi díjnyertes munkáinak tárlata nyílik meg aznap. Szintén pénteken a 12. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep a város számára felajánlott alkotásainak kiállítása nyílik meg a Békéstáji Művészeti Társaság szervezésében.



Szombaton a Lencsési Közösségi Házban Pálfy Margit színművész válogat Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből önálló előadói estjén.



Vasárnap este a Csabagyöngye Kulturális Központban a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar ünnepi gálaestjével ünnepelnek, a koncerten Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Weiner Leó művei csendülnek fel Cser Miklós vezényletében. Itt adják át a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket.



A Munkácsy Mihály Múzeum kamaratermében vasárnap nyílik meg a Békés megye kincsestára - Védett egyházi kincseink című tárlat.



Hétfőn a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezik a 2. Közösségi Gálát, amelyen Zséda is fellép. Kovács Attila Zoltán irodalomtörténész-kiadóvezetővel Bod Péter irodalomkritikus beszélget a Békés Megyei Könyvtárban; a Jókai Színházban pedig este ünnepi Bárka-estre és a Bárka-díjak átadására kerül sor.



Gyulán pénteken és szombaton először tekintheti meg együtt a nagyközönség a Himnusz eredeti kottáját és kéziratát. Szombaton az Erkel Ferenc Emlékházban óránként induló tematikus tárlatvezetéseket szerveznek.



Orosházán is több napon keresztül ünneplik a magyar kultúra napját. Pénteken rendezik a Kölcsey Ferenc versmondó és népdaléneklési versenyt a Székács József Evangélikus Iskolában; aznap a művelődési központban megnyílik Szelényi Katalin képzőművész kiállítása.



Ugyanott szombaton kora délután Kurkó József és Nemcsák Károly színművészek Európa közepén című zenés-verses előadását tekinthetik meg az érdeklődők.



Az orosházi képtárban január 26-án nyílik Kerti Károly György festőművész Kavicsok fényben című kiállítása, amely március 3-ig tekinthető meg. A Nagy Gyula Területi Múzeumban január 28-án Toroczkó mutatkozik be.



Szarvason a Cervinus Teátrumban szombat este musicalgálát szerveznek.



Békésen január 22-én, vasárnap a városi művelődési központban a helyi iskolák tanulóinak ünnepi gálaműsorával tisztelegnek a magyar kultúra napja alkalmából. A rendezvényen fellép a Belencéres Néptáncegyüttes is Mikor mentem a faluból kifelé című műsorával.



A mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központban szerdán Körök, egyletek - a civil társadalom története Békés megyében címmel tart előadást Bódán Zsolt történész. Pénteken Kálmán Imre A cirkuszhercegnő című operettjét adják elő, szombaton a 15 éves Berény Táncegyüttes jubileumi előadását tűzik műsorra.



Vésztőn január 23-án Kölcsey Ferenc életéről és munkásságáról nyílik kiállítás a Sinka István Művelődési Központban, a tárlat február 15-ig tekinthető meg. Nagy András Balázs, a Vésztő - Mágor Történelmi Emlékhely vezető helyettese a 110 éve született vésztői Metykó Gyula festőművészről tart előadást. Délután Ökrös Nóra fotókiállítása nyílik meg, majd este ünnepi műsor zárja az emlékezést, amelyen mások mellett fellép a Sárrét Táncegyüttes és a Kankalin citerazenekar.

Faludy Györgyről és a Himnuszról is megemlékeznek Nógrád megyében

Faludy György költőről és a magyarok himnuszairól is megemlékeznek a Nógrád megyei kultúra napi rendezvényeken, amelyek sorában versmondó-versenyt és fotókiállítást is szerveznek.

Faludy-emlékműsort szerveznek a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban csütörtökön. A Faludy György életéről és költészetéről szóló versszínházi monodrámát Turek Miklós adja elő.



Rétságon a városi művelődési központban a Balassagyarmati Kamaraegyüttes újévi koncertjét rendezik meg a magyar kultúra napja alkalmából. Közreműködik Kanyó András fuvolán, Baranyi Klára hegedűn, Réti Emőke gordonkán és Perneczky Zsolt zongorán, orgonán és csembalón.



A 26. Nemzetközi Versmondó- és Népdaléneklő Versenyt rendezik meg szombaton Szécsényben a művelődési központban. A megyei szintű eseményen mintegy 150 tanuló vesz részt, Nógrád megyei diákok mellett három iskolából 14 tanuló érkezik Fülekről, Székelyudvarhelyről pedig hatan indulnak a versenyen, ők a Református Diákotthon tanulói. A rendezvényen Stayer László, Szécsény polgármestere mond köszöntőt, az ünnepi műsorban a Felszállott a páva című vetélkedő középdöntőjéig jutott Iglice Táncegyüttes szerepel.



Pásztón a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban 23-án, hétfőn tartják a kultúra napi programot. Kora délutántól alkotó- és játszóházat szerveznek gyerekeknek. A Zenedélután keretében Köböl Gábor tárogatódallamokat, Szőke Tímea és Szepesi Richárd megzenésített verseket és népdalokat ad elő. A magyarok himnuszai címmel Bottyán Zoltán tart előadást a rendezvényen.



A magyar kultúra napja alkalmából három kiállítást nyitnak meg pénteken Salgótarjánban a József Attila Művelődési Központban. Az üvegcsarnokban a StArt 20:10 Alkotói Közösség mutatkozik be, az Előtér Galéria ad helyet Kovács Bodor Sándor fotókiállításának, a klubteremben pedig a Ceredi Művészeti Alkotótábor "Az élet pillanatai" című kiállítása kezdődik. Beszélgetés formájában mindhárom kiállítás egy helyszínen, egy időpontban nyílik délután az üvegcsarnokban. A beszélgetést Dukay Nagy Ádám író vezeti, közreműködik Máté Krisztián színművész.

Programok Győr-Moson-Sopron megyében

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum január 22-ig minden napra kínál programot a magyar kultúra hete rendezvényük keretében, a győri, a soproni és a mosonmagyaróvári önkormányzatok is ünneplik a magyar kultúra napját.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum programjának középpontjában a tavaly november 4-én nyílt, március végéig látogatható A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 című kiállítás áll. Szerda, csütörtök és péntek délutánonként, vasárnap pedig délelőtt tárlatvezetéseket tartanak, amelyeken a magyar hangosfilm plakátművészetéről hallhatnak érdekességeket résztvevők.



A kiállítás olyan nagy sikerű filmklasszikusok eredeti moziplakátjait mutatja be, mint például a Meseautó, a Maga lesz a férjem, az Üzenet a Volga-partról, a Kettesben vagy éppen a Hyppolit, a lakáj.



Az Esterházy-palotában szombat délelőtt a január 22-ig látogatható Nyolc évtized otthonai című kiállításon tartanak tárlatvezetést. A kiállításon Győr-Moson-Sopron megye 1910 és 1990 között épült lakóépületeit, lakótelepeit mutatják be, ahol az archív fotók mellett digitalizált eredeti terveket is megismerhetnek a résztvevők. Az anyag gerincét az erre az alkalomra készített légifelvételek adják.



Aznap délután a Püspöki Udvarbíróházban gyermekeknek tartanak farsangi foglalkozást, amelyen egyebek mellett jelmezeket készíthetnek.



A Rómer-házban este táncházat tartanak Németh Dénes és Zenekarával, a Zsinagógában pedig a Dés András Trió lép fel a Zsinagógajazz program keretében.



A Híres magyar szobrászok program részeként a múzeum Radnai Béla- és Borsos Miklós Gyűjteményében szereplő magyar szobrászok életébe és munkásságába nyerhetnek bepillantást a résztvevők vasárnap délelőtt Fülöp Szabolcs tárlatvezetésén, ahol többek között Pátzay Pál, Medgyessy Ferenc, Ferenczy Béni alkotásait ismerhetik meg.



A program zárásaként vasárnap este a Rómer-házban A beszélő köntös című magyar történelmi filmet vetítik, Radványi Géza rendezésében, majd Edelényi János Jutalomjáték című filmjét.



A győri önkormányzat január 19-én tartja a városi ünnepséget a Richter-teremben, ahol átadják a Győr Közművelődéséért, valamint a Győr Művészetéért díjakat.



Sopronban pénteken tartják a városi ünnepséget a Deák téren, hagyományosan a Kölcsey-szobornál. Az ünnepi műsort az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Gimnázium diákjai adják.



Mosonmagyaróváron január 23-án tartják a városi ünnepséget a Fehér Ló Közösségi Házban, ahol átadják a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért-díjat és a polgármesteri elismerő oklevelet. Fellép a Theatrum Ad Flexum társulata.

Programok Baranya megyében

Könyvbemutatóval, koncertekkel és általános iskolások számára szervezett "kultúrtörténeti szabaduló-szobás vetélkedővel" ünneplik a magyar kultúra napját Baranya megyében - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A komlói Közösségek Háza a magyar kultúra hete elnevezésű eseménysorozat alatt öt programot kínál az érdeklődőknek. Horváth Éva, az intézmény igazgatója elmondta: január 21-én a Komlói Színházban rendezendő ünnepi műsoron a Sárarany zenekar műsorát élvezheti a közönség. Az eseményen köszöntőt mond Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár.



Aznap 20 órától Tunyogi Péter énekes tiszteletére emlékestet tartanak a CS.Í.T. zenekar közreműködésével, 24-én pedig mesevetélkedőn vehetnek részt alsó tagozatos általános iskolások.



Január 28-án tartják a komlói Pöndöly néptáncegyüttesek jubileumi műsorát - A Közösségek Házában a programsorozat ideje alatt megtekinthető a város Díszítőművészeti Műhelyének kiállítása.



Szigetváron, a zeneiskolában január 23-án este tüntetik ki városi címerplakett elismeréssel Várnai Ferenc zeneszerzőt, aki számos a baranyai városhoz kapcsolódó zeneművet írt - közölte Málek Andrea, a szigetvári Vigadó Kulturális Központ vezetője.



Ezt követően tartják az Emlékpajzs Szigetvárnak című - a tavalyi Zrínyi-emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból álló - válogatáskötet bemutatóját - tette hozzá.



Az eseményen Újkéri Csaba és Sarlós Endre társszerzőkkel mások mellett Hóvári János, a Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 Emlékév Emlékbizottság elnöke beszélget.



A Pécsi Kulturális Központ (PKK) a Minerva Könyvtár Egyesülettel közösen január 24-ére szervez úgynevezett kultúrtörténeti szabaduló-szobás vetélkedőt három pécsi általános iskola hatodik osztályos tanulóinak - ismertette Nemes Krisztina, a PKK művelődési és felnőttképzési menedzsere.



Kiemelte: a diákok három témában: a Himnusz történetével, a Nobel-díjasokkal, illetve a Zsolnay-gyár és a Zsolnay család történetével kapcsolatban mérhetik össze tudásukat, egyebek mellett titkos írással írt szövegek és kirakós-játékok megfejtésével.

Himnuszmondó versennyel és filmes tárlattal ünnepelnek Bács-Kiskun megyében

Himnuszmondó és anyanyelvi vetélkedővel, előadásokkal, díjátadóval, filmes tárlattal és koncertekkel ünneplik Bács-Kiskun megyében a magyar kultúra napját.

Kecskeméten a programsorozatot Hász-Fehér Katalin irodalomtörténész, egyetemi tanár Arany Jánosról szóló, A költő emlékezete című előadása nyitja meg a Kápolna Galériában január 19-én.



Anyanyelvi és kvízjátékokkal készül a gyermekeknek és a fiataloknak a Katona József Könyvtár, majd Szent László a magyar keresztény kultúrában címmel Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előadására várják az érdeklődőket január 20-án.



A kecskeméti Kodály Zoltán ének-zenei intézményben január 23-án hangversennyel és A kékszakállú herceg vára című Bartók Béla-opera előadásával készülnek, majd január 25-én Bartók Béla a magyar költészetben címmel rendhagyó irodalomórát tartanak a diákoknak.



Kiskunfélegyházán a Magyar Művészetért díjas kortárs alkotók munkáiból válogatott, Élőtárlat című kiállítás látható a Hattyúházban január 19-től. Szintén tárlattal emlékeznek a 110 éve született Petőfi- és Móra-kutató múzeumigazgatóra, Mezősi Károlyra január 20-tól a Kiskun Múzeumban.



Himnuszmondó versenyt rendeznek középiskolás diákoknak január 20-án a Hattyúházban, majd az eredményhirdetést követően veszi kezdetét ugyanitt a városi ünnepi program. A polgármesteri köszöntőt követően a Szent Benedek Iskola PG Tagintézményének Karinthy-színjátszó csoportja és a Széljáró Balladás együttes műsorát nézhetik meg az érdeklődők.



Kiskunhalason az Időutazás a magyar filmek világában elnevezésű rendhagyó programsorozat keretében adják át a Városi Közművelődési Díjat január 20-án a Közösségek Házában. A filmes est vendége lesz Fenyő Iván, aki életéről, színészi hivatásáról és a magyar filmes kultúráról is beszél. Kevesen tudják, hogy a híres színészdinasztia alapítója, Latabár Endre Kiskunhalason született. Dédunokájának, Latabár Kálmánnak az életét és pályáját mutatja be - főként fotókon - az a kiállítás, amelyet Éles István humorista és parodista nyit meg szintén január 20-án.



Baján a Fölszállott a páva tavalyi közönségdíjasai, a Dusnoki Aprók, valamint a Dusnoki Ifjúsági Néptáncegyüttes és a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is fellépnek a Turisztikai Központban január 20-án megrendezendő magyar kultúra napi rendezvényen.



Kiskőrösön A didergő király című gyermekszínházi előadásra várják az érdeklődőket január 20-án a Petőfi Sándor Művelődési Központba, majd a művészeti iskola hangversenytermében Varga Máté zongoraművész és az evangélikus gimnázium tanulói adnak koncertet magyar szerzők műveiből. A magyar kultúra irodalmi pillérei címmel a Petőfi múzeumban beszélgetést tartanak január 22-én, Érzelmek, hangulatok, szenvedély címmel pedig zenés irodalmi előadást rendeznek január 25-én a helyi zsinagógában.



Kiskunmajsa vendége lesz Vesztergám Miklós január 22-én, a magyar kultúra napján: a tárogatóművész hangszerbemutatóval egybekötött koncertjét a Konecsni György Kulturális Központban rendezik meg.



A III. Kalocsai Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat január 23-án A Himnusz bűvöletében című felolvasóesttel veszi kezdetét. A programok között anyanyelvi vetélkedő, könyvbemutató, előadások, nyílt napok és villámcsődületek is szerepelnek. A január 28-áig tartó, egyhetes programsorozat alatt a kalocsai Tomori Pál könyvtárban tartós élelmiszereket, tisztítószereket és pénzadományokat is gyűjtenek a Dévai Alapítvány részére.







