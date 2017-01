Az EP alelnökké választotta Pelczné Gáll Ildikót

2017. január 18. 17:52

Az Európai Parlament (EP) egyik alelnökévé választották Pelczné Gáll Ildikó fideszes képviselőt a testület strasbourgi plenáris ülésén csütörtökön.

Az alelnökválasztás első körében 680 képviselő adta le szavazatát, amelyek közül 62 volt érvénytelen. Egy-egy alelnök megválasztásához az érvényes voksok több mint felére, azaz legalább 310 szavazatra volt szükség.

Antonio Tajani frissen megválasztott EP-elnök közlése szerint Pelczné Gáll Ildikót 310 képviselő támogatta, és választotta meg ezzel az uniós parlament egyik alelnökévé.



A képviselők tizennégy alelnököt választottak, a szavazás első körében Pelczné mellett kilenc másik jelöltnek sikerült megszereznie a szükséges többséget. Az Európai Néppárt (EPP) részéről az ír Mairead McGuinness-t, a német Rainer Wielandot és a spanyol Ramón Luis Valcárelt, a szociáldemokrata frakció (S&D) tagjai közül a lengyel Boguslaw Liberadzkit, az olasz David-Maria Sassolit, a francia Sylvie Guillaume-ot és a német Evelyne Gebhardt-ot választották meg. A liberálisok (ALDE) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű képviselőcsoport az első fordulóban egy-egy alelnöki tisztséghez jutott a cseh Pavel Telicka, illetve a lengyel Ryszard Czarneki személyében.



A szavazás második körében a fennmaradó négy alelnöki poszt mindegyikét sikerült betölteni. Alelnökké választottak a szociáldemokrata, román Ioan Mircea Pascut, a liberális, német Alexander Graf Lambsdorffot, valamint az osztrák Ulrike Lunaceket a Zöldek/Európai Szabad Szövetség és a görög Dimitriosz Papadimuliszt a patkó bal szélén ülő Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal részéről.



A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja később közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben hangsúlyozták: Pelczné Gáll Ildikó "újraválasztása az elmúlt évek munkájának elismerése, s egyben a magyar néppárti delegáció sikere". Mint írták, "az alelnöki tiszt megerősítésével hazánk pozíciója tovább erősödik az Európai Parlamentben".



"Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a néppárti frakció után a mai napon az Európai Parlament plenáris ülése is támogatásáról biztosított. Az EP alelnökeként továbbra is határozottan fogok küzdeni Magyarország és a magyar polgárok érdekeiért" - mondta Pelczné a szavazást követően.



A választás eredményére Ujhelyi István szocialista képviselő is reagált. "Csak remélni tudjuk, hogy a Fidesz alelnöke az Európai Parlament egyik vezetőjeként lesz elég bátor megtagadni Orbán Viktor EU-ellenes törekvéseit és helyette azt az európaiságot fogja követni, amelyet a Fidesz egykori EP-programjában még őszintén vállalt, vagyis, hogy: +az unió mi magunk vagyunk (...) nem lehet mindenért Brüsszelre mutogatni, az uniós döntések pedig nem külső diktátumok+" - közölte Ujhelyi.



Pelczné Gáll Ildikó 2010-ben lett az Európai Parlament képviselője, és már 2014-ben, a parlamenti ciklus első felében is az EP egyik alelnökévé választották.



Egy parlamenti ciklus öt évig tart, az elnökök, az alelnökök, a quaestorok és a szakbizottsági elnökök mandátuma azonban mindössze két és fél évre szól.



Az uniós parlament szerdán az öt quaestor és a szakbizottsági elnökök személyéről is dönteni fog. A quaestorok tanácsnoki minőségben tagjai az EP elnökségének, felszólalnak az elnökségi üléseken és részt vesznek annak munkájában. A képviselőket közvetlenül érintő pénzügyi és igazgatási feladatokat látnak el.

MTI