Szydlo: meg kell egyezni az EU-állampolgárok jogairól

2017. január 18. 21:16

Az EU-ból történő brit kiválásról (Brexit) szóló tárgyalások kezdeti szakaszában pontos megegyezésre kell jutni az Egyesült Királyságban élő uniós tagországok állampolgárainak jogait illetően - ezt az álláspontot képviselte Beata Szydlo lengyel kormányfő abban a telefonbeszélgetésben, amelyet szerdán Theresa May brit partnerével folytatott.

A brit miniszterelnök kezdeményezésére tartott egyeztetésről Rafal Bochenek lengyel kormányszóvivő tájékoztatta a sajtót. Mint mondta, a telefonbeszélgetés összefüggésben állt May keddi beszédével, melyben a brit kormányfő az Európai Unióból való brit kiválás folyamatát ismertette.



A beszélgetésnek három témája volt: a brit szigeteken élő uniós állampolgárok jogai, az Egyesült Királyságnak a NATO-n belül vállalt kötelelezettségei, valamint brit hozzájárulás a jelenlegi, 2014-2020-os uniós költségvetéshez - számolt be Bochenek.



Elmondta: May "megértéssel fogadta" a Szydlo által hangsúlyozott lengyel álláspontot, miszerint pontosan kell rögzíteni az Egyesült Királyságban uniós állampolgárok - ezen belül a több mint 900 ezer lengyel - jogait a közszolgáltatásokhoz, illetve a társadalombiztosításhoz való hozzáférésüket.



A két kormányfő egyetértett abban, hogy ezen a téren minél gyorsabb megegyezésre van szükség Brüsszel és London között - mondta a kormányszóvivő, hozzátéve: az uniós tagállamokra vonatkozóan az egyenlőség, a brit-EU viszonyban pedig a kölcsönösség elvét kell alkalmazni e téren.



A beszélgetésről a PAP hírügynökségnek szintén beszámoló Konrad Szymanski, az uniós ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a munkavállalók jogait illetően Lengyelország "nem keres kétoldalú megoldásokat, az ügyet uniós szinten kell kezelni, mivel a brit EU-tagság megszűnése utáni társadalmi járulékok összehangolásáról van szó."



A NATO-n belül vállalt brit szerepet illetően, Theresa May hangsúlyozta az Egyesült Királyság szerepvállalását az észak-atlanti szövetség keleti szárnyának megerősítésében, ahogyan ezt a júliusi varsói csúcstalálkozón kötött megállapodás rögzíti - mondta a kormányszóvivő.



A 2014-2020-as uniós költségvetési tervre vonatkozóan Szydlo fontosnak nevezte, hogy abban London a már megszabott feltételek szerint vállaljon részt - számolt be Bochenek. Szymanski ez ügyben kifejtette: míg az uniós tagság megszűnéséig "az összes vállalást teljesíteni kell" a kiválás utáni brit költségvetési elköteleződések még elemzésre szorulnak, egyeztetni kell róluk, "mivel többféleképpen értelmezhetőek".

MTI