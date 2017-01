Egykilós Trump-ezüstérmet vertek Oroszországban

2017. január 18. 21:18

Egy kilogramm súlyú, 12 centiméter átmérőjű, Donald Trump megválasztott elnök profiljával ékesített ezüstérmet veretett az Art-Granyi elnevezésű orosz cég az Ural hegységben lévő Zlatousztban működő műhelyében - közölte szerdán a TASZSZ hírügynökség.

A kardpengék és ötvösmunkák előállítására szakosodott cég sajtószolgálata szerint Trump beiktatása alkalmából, korlátozott számban készíti el az érmet, az ezüst változatból 25, arany-ezüst ötvözetből 15, aranyból pedig 5 darabot.

Az érem egyik oldalán, az új elnök képmása körül angol nyelven a Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke felirat olvasható. A másik oldalon, a New York-i Szabadságszobor és az amerikai zászló ábrázolása mellett a The United States of America és az In Trump We Trust (Bízunk Trumpban) felirat olvasható az amerikai pénzeken olvasható In God We Trust (Bízunk Istenben) mottó parafrázisaként.

Az orosz cég közölte, hogy az érmek egyikét elküldi Trumpnak, aki pénteken lép hivatalba.

MTI