Tüntetők vonultak utcára Románia nagyvárosaiban

2017. január 18. 22:10

Bukarestben tüntetők ezrei, Románia más nagyvárosaiban pedig tüntetők százai vonultak utcára szerda este a szociálliberális kormány közkegyelmi tervezete és a büntető törvénykönyv tervezett módosítása ellen tiltakozva.

A bukaresti bejelentetlen, interneten szerveződött demonstráció résztvevői "A tolvajoknak a börtönben, nem a kormányban a helyük", "El a kezekkel a Btk.-tól" feliratú táblákat emeltek a magasba.



A tüntetők először a fővárosi Egyetem téren gyülekeztek, majd mikor nem fértek el a járdán, az úttestet elfoglalva megbénították a járműforgalmat. A fagyos, szeles idővel dacoló tüntetők "A korrupció öl", "Le a bűnözőkkel", "Nem termelünk annyit, amennyit elloptok", "Le a maffiakormánnyal" szlogeneket kiabálva később a kormány épülete elé vonultak.



A tüntetők kifejezték meggyőződésüket, hogy a kormánytöbbség nem a börtönök túlzsúfoltsága miatt akarja módosítani a büntetőjogot, hanem így akar mentőövet dobni korrupcióval gyanúsított vagy már elítélt politikusainak. Szerintük a két intézkedést már szerdán hatályba léptette volna a kormány, ha ezt nem akadályozta volna meg Klaus Iohannis államfő, aki bejelentetlenül megjelent a kabinet ülésén.



A román hírügynökségek beszámolói szerint Kolozsváron, Nagyszebenben, Temesváron, Jászvásáron, Krajován is több száz tüntető vonult utcára, több helyütt a jobboldali ellenzéki pártok helyi képviselőinek részvételével.



A fővárosi tüntetésen Nicusor Dan, annak a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) az elnöke is részt vett, amely a korábbi hasonló megmozdulásokból - a verespataki bányaprojekt elleni tüntetésekből, a 2014-es elnökválasztás kimenetelét megfordító lázadásból vagy a Ponta-kormány lemondását kiváltó demonstrációkból - szerveződött immár parlamenti képviselettel is rendelkező politikai párttá.



A politikus - aki a megmozduláson nem akart újságíróknak nyilatkozni, hogy ne vádolják a spontán megmozdulás kisajátításával - Facebook-bejegyzésben fejtette ki: a kormánypártok kezdeményezését a jogállam elleni támadásnak tekinti, ami a '90-es évekbe taszítja vissza Romániát.



Sorin Grindeanu miniszterelnök a kormányülést követő sajtóértekezletén cáfolta, hogy a két vitatott tervezetet sürgősségi rendelettel már szerdán hatályba léptették volna, ha ezt nem akadályozza meg az államfő közbelépése. A közkegyelemről és a Btk. módosításáról szóló tervezetet szerda délután az igazságügyi minisztérium véleményezésre küldte a legfelső bírói tanácsnak és honlapján is nyilvánosságra hozta.



A szociálliberális kormánytöbbség szerint a társadalmi vita után sürgősen élet be kell léptetni ezeket az intézkedéseket, amelyeket a börtönök túlzsúfoltságával és az alkotmánybírósági határozatok Btk.-ba illesztésének szükségességével indokolt.

MTI