Felfüggesztett börtönt kapott Manuel Valls támadója

2017. január 18. 23:35

Három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 105 óra közmunkára ítélte gyorsított eljárásban szerdán egy francia bíróság azt a férfit, aki előző nap megpróbálta megpofozni Manuel Valls volt kormányfőt, a baloldali előválasztás egyik jelöltjét egy kampányrendezvényen a nyugat-franciaországi Bretagne régió Lamballe településén - közölte a helyi ügyészség.

A volt miniszterelnök, aki feljelentést tett a támadást követően, egy eurós szimbolikus kártérítést is kért, amelyet megítélt a bíróság.



A 18 éves elkövetőt - aki a támadáskor azt kiabálta, hogy "Ez itt Bretagne!" -, kedden a helyszínen előállították és előzetes letartóztatásba helyezték közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak gyanújával.



Manuel Valls szerdán a France Inter közszolgálati rádiónak adott interjúban azt mondta, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, folytatja az elnökválasztási kampányát. A volt miniszterelnök kampánystábja szerint az elkövető a breton függetlenségi szélsőjobboldali mozgalomhoz tartozik, s kábítószerrel kapcsolatos ügyek, illetve a tavaly labdarúgó Európa-bajnokság idején huliganizmus miatt már volt dolga a rendőrséggel.

Marine Le Pen is elítélte a volt francia miniszterelnök elleni támadást

Valamennyi francia politikai párt, köztük a Marine Le Pen vezette Nemzeti Front is elítélte szerdán a Manuel Valls volt kormányfő, a baloldali előválasztás egyik jelöltje elleni előző napi támadást.

"Teljesen elfogadhatatlanok az ilyen erőszakos gesztusok" - mondta szerdán Marine Le Pen a kelet-franciaországi Behren-les-Forbachban egy üzemlátogatáson. Ugyanakkor hozzátette, hogy "a baloldal általában mindig nagyobb megértést tanúsít a politikai ellenfelei ellen szélsőbaloldalról érkező erőszakkal szemben".



"Elítéltem és mindig is elítéltem az ilyen jellegű cselekményeket, ami szégyenteljes egy demokráciában, bárki is legyen annak az áldozata. És sajnálom, hogy a baloldal gyakran örvendezik, amikor az ellenfelei esnek áldozatul, és panaszkodnak, amikor ők az áldozatok" - hangsúlyozta a Nemzeti Front elnökjelöltje.



"Továbbra is el fogjuk ítélni a leghatározottabb módon azokat az erőszakos cselekményeket, amelyeket politikusok ellen követnek el" - mondta Le Pen.



