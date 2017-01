Támogatták a szenátusban James Mattist

2017. január 19. 09:05

Megszavazta az amerikai szenátus illetékes testülete helyi idő szerint szerdán, hogy James Mattis, a hadsereg Középső Parancsnokságának közel-keleti térségért felelős korábbi parancsnoka legyen a védelmi miniszter a hamarosan hivatalba lépő új amerikai kormányzatban.

A szenátus fegyveres ügyekkel foglalkozó bizottsága elsöprő többséggel hagyta jóvá a 67 éves nyugalmazott tábornok jelölését, így immár bizonyos, hogy ő lesz a védelmi tárca birtokosa Donald Trump leendő elnök kabinetjében.



Washingtonban bejelentették azt is, hogy Trump várhatóan a volt georgiai kormányzót jelöli az agrártárca élére. Hírforrások szerint a több mint 70 tagot számláló mezőgazdasági tanácsadó testület elsöprő többsége Sonny Perdue-t javasolta.



"Olyasvalakit akartak, aki belevaló, nem ijed meg a saját árnyékától" - mondta a Politico hírportál riporterének Gary Baise washingtoni ügyvéd, aki részt vett a tanácsadói bizottság létrehozásában.



Donald Trump a sajtó szerint azt szeretné, hogy a leendő agrárminiszter ne csak a mezőgazdasággal, hanem a vidéki közösségekkel, a farmercsaládokkal is törődjön. Ezt azért is tartja különösen fontosnak, mert választási győzelmét ez a társadalmi réteg jelentősen elősegítette. Perdue otthonosan mozog ebben a világban: maga is kis családi farmon nőtt fel Georgiában, és jelenleg is több, a mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalkozása van.



Folytatódott a kongresszusban szerdán Betsy DeVos oktatási miniszterjelölt meghallgatása is, és megtartotta expozéját, illetve válaszolt a kérdésekre Wilbur Ross, a kereskedelmi tárca várományosa, Tom Price, az egészségügyért és emberi erőforrásokért felelős miniszterjelölt, Ryan Zinke, az elsősorban a szövetségi tulajdonban lévő földek, köztük a nemzeti parkok felügyeletéért felelős tárca várományosa és Scott Pruitt is, aki várhatóan a környezetvédelmi hivatal (EPA) vezetője lesz.

MTI