A kitelepített németekre emlékeztek Sopronban

2017. január 19. 14:31

A Magyarországról kitelepített németekre emlékeztek csütörtökön Sopronban.

Hetvenegy évvel ezelőtt Budaörssel kezdődött a német nemzetiség kitelepítése, és 1948 nyaráig mintegy kétszázezer németet hurcoltak el, illetve száműztek Magyarországról. Erről a tragikus eseményről újra és újra meg kell emlékezni, hogy Európában ilyen többé ne forduljon elő - emelte ki a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője az ünnepségen.



Az alapítvány és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának szimpóziumán Frank Spengler közölte: egyedülálló gesztus volt a kormány által 2013-ban bevezetett emléknap. A keresztény értékrend jegyében a megbékélésre, megértésre törekvés a mostani rendezvény mozgatórugója. Ez pedig a német, de az egész európai kultúrkör meghatározója - tette hozzá az alapítvány képviseletvezetője.



Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója köszöntőjében arról beszélt, hogy a létrehoznak egy új, állandó, országos kiállítást a kitelepítéssel kapcsolatban, felhasználva az elmúlt 10-15 évben összegyűlt dokumentumokat. Ehhez pedig éppen a napokban vásároltak meg egy budaörsi ingatlant - jelentette be a konferencián.



Hartmut Koschyk, a német szövetségi kormány áttelepülőkért és nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosa két Sopronhoz is köthető eseményről beszélt: az első magyarországi evangélikus hitközösség, szervezett gyülekezet ebben a városban jött létre 1565-ben, és itt volt az 1989-es páneurópai piknik is, amelynek alkalmával mintegy 600 keletnémet jutott át Ausztriába.



Kitért arra is, hogy a Német Szövetségi Köztársaság erkölcsileg és anyagilag is támogatja a magyarországi németeket, az anyagi támogatás 1990 óta mintegy 18 millió eurót tett ki.



1946-ban ezen a napon Budaörsről indult az első szerelvény, és vitte a kitelepítésre ítélt németeket Németországba, elsősorban az amerikai megszállási övezetbe. A legtöbb németet Tolna megyéből száműzték. Sopronból csaknem nyolcezren kényszerültek elhagyni otthonukat - sorolta Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke a történelmi adatokat az MTI-nek.

MTI