Az LMP is gyűjti az aláírásokat az olimpia ellen

2017. január 19. 16:54

Az LMP is gyűjti az aláírásokat a budapesti olimpiát ellenző helyi népszavazási kezdeményezéshez - jelentette be Csárdi Antal az LMP fővárosi képviselője csütörtökön Budapesten.

A Nyugati téri aluljáróban, az LMP aláírásgyűjtő standjai előtt tartott sajtótájékoztatóján Csárdi Antal elmondta: a következő hetekben Budapesten több mint 20 helyen gyűjti az LMP az aláírásokat a népszavazási kezdeményezéshez, amely arról szól, hogy a Budapest vonja vissza a pályázatát a 2024-es olimpiai játékok megrendezésére.



Úgy vélte, a népszavazáson budapestiek elmondhatják majd a véleményüket arról, hogy mire szeretnék elkölteni azt a 3 ezer milliárd forintot, amibe az olimpia rendezése kerülne. Hozzátette: olyan összegről van szó, amiből 40 szuperkórházat lehetne felépíteni, vagy ami lehetővé tenné a hármas metró felújítását és a metróvonalak meghosszabbítását is.



Hangsúlyozta: az LMP az első pillanattól következetesen ellenezte az olimpia megrendezését, mert véleményük szerint egy olyan városban, ahol gondot okoz egy metróvonal felújítása vagy a kórházak üzemeltetése, nem szabad olimpiát rendezni.



"Ma Magyarországon sokkal fontosabb dolgaink vannak, mint az, hogy olimpiát rendezzünk, nem szabad két hét büszkeségért eladni a következő generációk lehetőségét a normális életre. Rendezzünk meg először egy tisztességes hétköznapot, aztán el lehet gondolkozni egy olimpia rendezésén" - fogalmazott a politikus, aki szerint inkább az oktatásra, az egészségügyre és a lakhatási krízis megoldására kellene koncentrálni.





Sallai R. Benedek, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke azt mondta: az LMP egész országos hálózatát kész megmozgatni azért, hogy segítséget nyújtson a népszavazási kezdeményezéshez. Úgy vélte: most a fővárosiaknak van meg a lehetősége arra, hogy a irányt mutassanak az egész országnak.



A helyi népszavazási kezdeményezést a Momentum Mozgalom nevű civil szervezet nyújtotta be. A népszavazási kérdés úgy hangzik: "Egyetért-e ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?"

MTI