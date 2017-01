Elindult Bajáról a Széchenyi jégtörő

2017. január 19. 16:57

Elindult Bajáról csütörtök délután a horvát-szerb közös Duna-szakaszra a Széchenyi jégtörő hajó - tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.

Láng István, az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) vezetője a hajó kifutása előtt a fedélzeten tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Széchenyi, illetve a szintén a térségbe vezényelt Jégtörő VII-es hajó pénteken megközelíti a dályai kanyarban lévő tíz kilométeres jégtorlaszt.



A szakember felidézte, a térségben már két magyar jégtörő hajó dolgozik: a Jégtörő VI-os és a Jégtörő XI-es. Utóbbi - folytatta - sikerrel áttörte magát a torlaszon, péntek reggel "alulról" kezdi meg a jégtörést. Várhatóan két napon belül megszüntetik a jégtorlaszokat a magyar határ és horvátországi Vukovár közötti Duna-szakaszon.



Láng István tájékoztatása szerint a jégtorlasz járhatóvá tétele után két hajó a dályai kanyarban marad, két másik jégtörő pedig tovább indul a Duna szerbiai szakaszára. A jelenlegi információk szerint a Duna szerbiai szakaszán Újvidékig jelenleg "tiszta a folyó", a magyar jégtörőket a vajdasági nagyváros alatt vetik majd be - részletezte.



Az OMIT vezetője beszámolt arról is, hogy a hajók kikötőhasználatát, áram- és üzemanyag-ellátását, valamint a legénység élelmezését és egészségügyi ellátását szerb fél biztosítja. A költségelszámolásról is megállapodtak a Szerbiával - közölte, majd kiemelte: a hajók vezénylését Magyarországról az OMIT végzi. A hajók meghibásodása esetén Szerbia állja a költségeket, a jégtörésből fakadó esetleges amortizációt később számolják el.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a vízügyi szakemberek folyamatosan elemzik a jéghelyzetet a folyó magyar szakaszán, valamint a kijelölt összekötőkön keresztül a Duna állapotát Mohács és Belgrád között. Az OMIT a közös elemzések alapján dönt a hajók feladatairól.



Az OMIT vezetője a magyarországi helyzetre térve elmondta: a Dunán a múlt heti felmelegedés következtében csökkent a jégzajlás, torlasz kialakulására nem számítanak.



A Széchenyi a legkorszerűbb magyar jégtörő. Minimum hat ember üzemelteti, rendelkezik úgynevezett döngölővel, így a jármű nem csak a súlyánál fogva képes jeget törni. Az 1472 kilowatt teljesítményű hajó előre- és hátramenetben is hatékony. Harminc centiméter vastag síkjégben 3-4 kilométer/órás sebességgel képes haladni és akár napi 30 kilométert is meg tud tenni.

MTI