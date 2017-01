Olasz lavina - még több a halálos áldozat

2017. január 19. 17:10

Több halálos áldozatot követelt a szállodára zúdult lavina Pescara közelében - jelentette az olasz sajtó csütörtökön.

A katasztrófa még szerdán történt. A mentőosztagok eddig három halálos áldozatot találtak. Személyazonosságukat egyenlőre nem hozták nyilvánosságra. Hatósági információk szerint a szállodában 35 személy tartózkodott, közöttük több gyermekes család.



Eddig két túlélőt találtak: egyikük, egy 38 éves vendég kiment az épületből az autójához, hogy feleségének gyógyszert keressen, és látta, ahogyan a lavina elsodorta az épületet. Ő adta le a vészjelzést, az első mentőegységek azonban csak csütörtök hajnalban érkeztek a helyszínre.



Több mint hetvenen vesznek részt a túlélők keresésében, speciális alpesi mentők, barlangászok, az idő ellen küzdenek, de az emberkereső kutyák eddig nem szimatoltak életjeleket. A mentők kiáltásaira sem érkezett válasz. Egyre kevesebb a remény, hogy további túlélőket találnak.



A hotelben készített felvételek szerint a hótenger - amely sziklákat és a szálloda körüli erdőt is magával sodorta - áttörte a három emeletes épület falait és hóval és törmelékkel töltötte meg a szálloda szobáit.



Az olasz polgári védelem válságstábjának vezetője hangsúlyozta, hogy rendkívüli katasztrófa következett be. mivel a földrengés okozta lavinával egy időben a rossz idő is késleltette a mentést.



Az 1200 méteres magasságban található Rigopiano nevű hegyi szálló, az abruzzói Pescara közeli Farindola kistelepülésen van. Elsőként sítalpon érkező mentőegységek tudták megközelíteni a hotelt, ahonnan szerdán több segélykérő sms-üzenetet küldtek.



Közvetlenül a szerdai földrengésben az abruzzói Teramo térségében egy 87 éves férfi veszítette életét, miután istállója ráomlott. A szintén abruzzói l'Aquila közelében egy 70 éves férfi eltűnt, de azóta megtalálták.



A kárfelmérés akadozik a rendkívüli időjárási körülmények miatt. A földrengés sújtotta övezetben több mint hetven év óta nem esett ennyi hó. A legtöbb hó Abruzzo tartományban és az umbriai Perugia környékén van, ahol három nap sűrű havazás után több városban és településen a házakból sem tudnak kilépni. A hókotrók és az olasz fegyveres erők gépei is nehezen tudják megközelíteni a térséget, ahol továbbra is 100 ezer háztartás van áram nélkül.



A helyieken elkeseredettség lett úrrá, a földrengés sújtotta városok polgármestereinek nyilatkozatai szerint úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket.



A havazásban járhatatlan utak miatt több állattenyészet elszigetelődött, több istálló összeomlott a hó súlya alatt, máshol az állatok megfagytak. Olaszország középső részét három közepes erejű földrengés rázta meg szerda délelőtt.



A földmozgás Lazio, Marche és Abruzzo régiók határán történt. A körzetben tavaly augusztusban és októberben is voltak földrengések, amelyek Lazio, de kiváltképpen Marche tartományban súlyos károkat okoztak.

MTI