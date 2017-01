RMDSZ: Porcsalmi Bálintot jelölték ügyvezető elnöknek

2017. január 19. 17:13

Porcsalmi Bálintot jelölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöki tisztségére Kelemen Hunor, a szövetség elnöke - közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében az RMDSZ.

Porcsalmi Bálint ügyvezetői elnöki kinevezéséről a Szövetségi Képviselők Tanácsa dönt január 28-án. A tisztség Kovács Péter ügyvezető elnök két héttel ezelőtti lemondásával üresedett meg.



Kelemen Hunor elmondta: Porcsalmi Bálint 17 éve lát el különböző feladatokat a szövetségben. A kampányszervezéstől a szervezeti építkezésig, a plakátragasztástól a kormányzati munkáig sok területen megfordult, és - az elnök értékelése szerint - minden feladatát a rá jellemző maximalizmussal, szorgalommal és alázattal végezte el. "Porcsalmi Bálint ismeri a szervezetet, és a szervezet is ismeri őt" - fogalmazott Kelemen Hunor.



Az elnök elmondta: azt várja el a leendő ügyvezető elnöktől, hogy a két évvel ezelőtt meghirdetett "újratervezés" koordinátora legyen, segítse annak teljes körű megvalósítását, tovább erősítse a szövetség és a romániai magyar közösség kapcsolatát, bátor kiállással képviselje a magyar emberek érdekeit. Az elvárások között említette azt is, hogy a célokat az RMDSZ szervezetének innovatív, és hatékony működtetésével valósítsa meg.



Kelemen Hunor hangsúlyozta: Porcsalmi Bálint nemcsak Erdélyben, a romániai politikai térben tevékenykedett, hanem az elmúlt hat évben jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett tanácsadóként és trénerként. Tucatnyi párttal, politikussal és jelölttel dolgozott Közép-Kelet Európa számos országában, valamint Afrikában és Ázsiában is. "Meggyőződésem, hogy ezt a tapasztalatot, ezt a munkát a szervezetépítésbe, a szövetség működésébe is átemeli" - idézte az RMDSZ közleménye Kelemen Hunort.



A 36 éves Porcsalmi Bálint, Kolozsváron született, Zilahon végezte középiskolai tanulmányait, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett politológusi diplomát. Az elmúlt 17 évben az RMDSZ valamennyi választási kampányában részt vett előbb szervezőként, koordinátorként, az utóbbi években pedig tanácsadóként.



Porcsalmi 2001 és 2003 között az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének ifjúsági előadója, 2003 és 2005 között a szórvány és szociális kérdésekért felelős ügyvezető alelnöke volt. 2005-től 2007-ig Nagy Zsolt távközlési és informatikai miniszter kabinetfőnöke, 2007-ben a Távközlési és Információs Technológiai Minisztérium államtitkára, majd az RMDSZ ügyvezető elnökének a tanácsadója volt. Kelemen Hunor kabinetfőnöke volt, amikor az RMDSZ elnöke a román kulturális tárcát vezette. Hét éve az amerikai International Republican Institute trénereként politikai kommunikáció, szervezetépítés és kampányszervezés témakörben tart nemzetközi előadásokat, képzéseket - közel negyven politikai szervezet vezetőivel, tagjaival dolgozott együtt.

MTI