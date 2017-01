A magyar kultúra napja - rendezvények országszerte 4.

2017. január 19. 18:16

A Kodály-év megnyitásával emlékeztek Bécsben

A Kodály Zoltán-emlékév megnyitásával emlékeztek a magyar kultúra napjára a bécsi magyarok a Collegium Hungaricum kultúrintézetben csütörtökön.

Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály emlékévet tartanak 2017-ben.



A bécsi ünnepi koncert programján Kodály Zoltán művei mellett, Bartók Béla, Lajtha László és Orbán György darabjai is szerepeltek, valamint Fekete Gyula Karafiáth Orsolya kortárs költő verseihez készült dalciklusa is felcsendült. Meláth Andrea Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekesnő Szabó Ferenc János zongorakíséretével énekelt dalokat.



L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő köszöntőbeszédében hangsúlyozta: az unió csak akkor lehet stabil, ha identitása az erős nemzetállamok együttműködésére épül, mert azok jelentik Európa immunrendszerét. "A tét óriási, s az lesz a kérdés, hogy döntéseinket és tetteinket meg fogják-e vitatni dédunokáink, és ha igen, milyen nyelven teszik" - mondta L. Simon László és hozzátette: "remélem, ha majd lenézünk rájuk, láthatjuk, hogy magyarul teszik ezt, Magyarországon, a mi keresztény Európánk közepén".



L. Simon László az MTI-nek azt mondta: a mai nap üzenete, hogy az ausztriai magyaroknak is fontos az identitás, a magyarság megőrzése és a nyelv megtartása. Hozzátette: a magyar konzervatív keresztény örökség megtartása záloga lehet a megmaradásnak.



Fekete Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese az eseményen tartott beszédében elmondta: a magyar zenei hagyomány, amelynek része Kodály Zoltán, Bartók Béla, Petrovics Emil, Ligeti György is, megerősödött, stabil része a világzene történetének.



Fekete Gyula az MTI-nek arról beszélt, hogy a Kodály-év keretein belül lesz még lehetőség a zeneszerző műveit hallgatni Bécsben.



Perényi János bécsi magyar nagykövet köszöntőjében elmondta: a magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit jelent magyarnak lenni és mit jelentenek a gyökereink.

Ünnepi megemlékezések a Balassi Intézet szervezésében

Ünnepi megemlékezéseket tartanak itthon és világszerte a magyar kultúra napja alkalmából a Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet szervezésében. Koncertek, kiállítások, filmvetítések és irodalmi előadások várják a közönséget.

A külföldi magyar intézetek, valamint az oktatási és kulturális szakdiplomaták szervezésében csaknem 25 országban tartanak megemlékezéseket a magyar kultúra napja alkalmából az idén - közölte a Balassi Intézet az MTI-vel csütörtökön. A programok között neves magyar és külföldi előadók közreműködésével komolyzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, filmvetítések és irodalmi előadások is megtalálhatók.



Január 19-én a Collegium Hungaricum Bécs nagytermében ünnepi koncertet tartanak, amelyen Meláth Andrea operaénekesnő Szabó Ferenc József zongorakíséretével magyar dalokat énekel.



A képzőművészetet helyezi a középpontba Atlasz Gábor kortárs festőművész alkotásainak bemutatásával a Collegium Hungaricum Belgrád. A csütörtöki tárlatmegnyitón Jovanka Visekruna belgrádi zongoraművész Liszt Ferenc műveiből játszik.



Január 23-án ifjabb Kurtág György, Lukács Miklós és Gőz László triója, a Moment's Notice amerikai egyesült államokbeli koncertjét követően érkezik a Collegium Hungaricum Berlinbe, hogy európai premieren mutassa be a Binaura alkotócsoporttal közösen létrehozott új produkcióját.



A Balassi Intézet - Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálatának Magyar Művészeti Szalon című programján január 27-én Crossing the borders címmel CD-bemutató koncertet ad a belga Clarnival klarinét kvartett. Az est magyar szólistája Pintér László Zsolt (oboa) és Annus Réka (ének).



Budapesten január 26-án a Balassi Intézet galériájában nyílik meg Balla Demeter fotográfus Töredékek című kiállítása.



A Bukaresti Magyar Intézet január 17. és 23. között több programot szervez. Az idei rendezvények fókuszában a magyar diaszpóra kulturális értékei állnak, ehhez kapcsolódóan fotóművészeti performansz, irodalmi est, koncert és filmvetítés szerepel a programok között. Pénteken koncerttel emlékeznek Bács Lajos karmesterre, pedagógusra és zeneszerzőre, Andrei Kivu gordonkaművész és Verona Maier zongoraművész fellépésével. Nagyszebenben a Híd Kulturális Egyesülettel partnerségben január 20-án és 21-én a Habitus Könyvesboltban vetítik Uher Ödön Mire megvénülünk, Janovics Jenő Az utolsó éjszaka, valamint Korda Sándor Aranyember című alkotását. Január 23-án Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen Uher Ödön és Janovics Jenő filmjeinek vetítésére várják a közönséget.



Január 30-án a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központban nyílik meg Babinszky Csilla és Moizer Zsuzsa Dream of the Mind című kiállítása.



Magyarország Helsinki Nagykövetsége és a Balassi Intézet - Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Helsinki a követség épületében ünnepi koncertet szervez, amelyen Kelemen Barnabás hegedűművész, Virva Garam zongoraművész és Mervi Myllyoja hegedűművész Bartók, Sibelius és Sosztakovics műveiből ad elő.



Az isztambuli Magyar Kulturális Központ Szigetvár-napot rendez, amelyen Sadik Müfit Bilge, az Oszmánok Magyarországa című könyv szerzője Szigetvár 1566-os ostromáról tart előadást. Az eseményen résztvevők megtekinthetik az 1566 című animációs filmet. A filmvetítést követően Erdal Salikoglu író, műfordító, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének fordítója, mutatja be legújabb munkáját: Újkéry Csaba Szigetvár trilógiájának török nyelvű fordítását.



A ljubljanai Balassi Intézet szervezésében január 23-án a Cankarjev domban az Aurora női kórus Kodály Zoltán és Liszt Ferenc műveiből énekel, Barcza Bea zongoraművész közreműködésével, továbbá az Új Muravidék Citeraegyüttes koncertprogramját is hallhatják az érdeklődők.



A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központban Zékány Dia és Nemes Csaba képzőművészek részvételével beszélgetést tartanak a The space between us című magyar képzőművészeti kiállítás kapcsán.



A Párizsi Magyar Intézet január 21-én rendezi meg az immár hagyománnyá vált szép kiejtési versenyét.



Január 21-én a Pekingi Magyar Kulturális Intézetben magyar tudósokat, zeneszerzőket, sportolókat és művészeket megismertető játékos vetélkedőt szerveznek gyerekeknek.



A színházé lesz a főszerep a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében a Kis Színpadon. Január 21-én Márai Sándor Hallgatni akartam című monodrámáját Hegedűs D. Géza, a Vígszínház színművésze adja elő.



A Római Magyar Akadémián csütörtökön Metafisiche e metamorfosi (Metafizika és metamorfózis) Valerio Adami, Fürjesi Csaba, Hervé-Lóránth Ervin címmel nyílt kortárs művészeti kiállítás. A vernisszázson a Music Fashion Jazz Agency lép fel.



Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester emlékére rendeznek kerekasztal-beszélgetést a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben január 24-én.



A Tallinni Magyar Intézetben Varga Gábor Farkas Szövegelés - művészkönyvek és papírkivágások című kiállítása nyílik meg a magyar kultúra napja alkalmából.



A Varsói Magyar Kulturális Intézet szervezésében a Moment's Notice ad koncertet a DZiK Kulturális Központban január 24-én.



A Horvát Írók Társasága Az ember itt kevés a szeretetre címmel decemberben jelentette meg Pilinszky János válogatott verseit Sokcsevits Dénes, a Zágrábi Magyar Intézet igazgatójának fordításában. A kötetet január 21-én mutatják be a Zágrábi Magyar Intézetben.







A koronázásról szólnak a Nemzeti Múzeum programjai

A koronázásról és koronázási kincseinkről szóló filmvetítéssel, kiállítással és előadással is várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeum vasárnap, a magyar kultúra napján.

A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című film vetítése után az érdeklődők feltehetik kérdéseiket Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezőknek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének, Pálffy Gézának - hangzott el a programokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.



A film rendezői mind az öt magyar koronázóvárosba - Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron és Budapest -, mindegyik koronázótemplom színhelyére és a Szent Korona legfontosabb őrzési helyeire, összesen csaknem húsz helyszínre kísérték el a szakértőket.



Az Utolsó felvonás - IV. Károly koronázása - 1916 című időszaki tárlat kurátora, Tomsics Emőke az utolsó magyar király, IV. Károly és felesége, Zita királyné 1916. december 30-i koronázásáról tart előadást, az időszaki kiállítás látogatói pedig betekintést nyerhetnek egyebek mellett a koronázás mozzanataiba.



Ezen a napon mutatkozik be egy multimédiás tárlatvezető mobilalkalmazás is, amely a Kelet és Nyugat határán című kiállításban vezeti végig az érdeklődőket. A régészeti tárlaton az érdeklődők interaktív térkép és terembemutatók segítségével fedezhetik fel a Kárpát-medence népeinek örökségét, és mintegy félórányi hanganyag hívja fel a figyelmet a legérdekesebb tárgyakra. A Túrám alkalmazás ingyenesen tölthető le.



A magyar kultúra napjával elindul a múzeum farsangi programsorozata is, amely az utolsó magyar király koronázása jegyében telik. Február másodikától kezdve négy csütörtökön vehet részt a közönség az Utolsó felvonás - koronázás a színfalak mögött című Élő Múzeum programon, amelyen a résztvevők azt is átélhetik, miként zajlott le az utolsó királykoronázás a háború kellős közepén.



Az Utolsó felvonás című időszaki tárlatot az 5-6. és 7-8. osztályos csoportok múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismerhetik meg, továbbá a kurátorok január 28-tól szombatonként 11 órától tárlatvezetéseket tartanak. A legkisebbek drámapedagógiai órán ismerhetik meg a koronázási ünnepségek jellemzőit, az óvodás és kisiskolás korú gyerekek a múzeum ruhatárában bérelhető családi felfedező hátizsákkal ismerkedhetnek meg a tárlatokkal. A 100/100 Kalandozás a múzeumban zárás után program február 22-én 17 órától várja a kulisszatitkok iránt érdeklődőket.



Pénteken és február 17-én Szabó Ádám régész segíti a látogatókat a "kőfejtésben" a Lapidáriumban. A legújabb avar kori kutatási eredményeket bemutató, multimédiás érdekességeket is felvonultató, Életre kelt avarok - Avars revived című tárlat a február 28-tól március 2-ig zajló nemzetközi régészeti tanácskozáshoz kapcsolódva nyílik.



Január 29-én zár a Schwanner/Idők című kiállítás, amelyben szombaton Fisli Éva kurátor vezeti végig az érdeklődőket.

A Sárkánylehelet című est és tárlatvezetés a Várkert Bazárban

Ingyenesen látogatható programokkal, a Sárkánylehelet című irodalmi esttel és tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket a Várkert Bazár a magyar kultúra napján, január 22-én, vasárnap.

Napközben két alkalommal ingyenes tárlatvezetéssel tekinthető meg a Gésák a Duna-parton - A japán kultúra hatása a magyar művészetre című kiállítás, este pedig Szávai Viktória Weöres Sándor-estje látható - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írják, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum közös munkájának köszönhetően először látható olyan kiállítás Magyarországon, amely a japán kultúra magyar művészetre gyakorolt hatását mutatja be. A Gésák a Duna-parton című kiállítás alkalmával a japán és a magyar műtárgyak egymás mellé állítva "kommunikációba lépnek egymással", a tárlókban elhelyezett Herendi- és Zsolnay-műtárgyakon például a kínai és japán kerámiaművészet hatásai figyelhetők meg, mellettük pedig eredeti japán tárgyak láthatók.



Az egyedülálló tárlat tematikájához illeszkedően Márffy Ödön-, Csók István- vagy Rippl-Rónai József-festményeket is megcsodálhat a közönség.



A Várkert Bazár Testőrpalotájában látható kiállítást vasárnap két időpontban - délelőtt 11 és délután 16 órakor - művészettörténeti tárlatvezetéssel tekinthetik meg az érdeklődők, a vezetés a magyar kultúra napja alkalmából ingyenes.



A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.



Január 22. nemcsak a Himnusz születésének napja, de ekkor emlékeznek meg Weöres Sándor halálának évfordulójáról is. Ez ad különleges apropót Szávai Viktória színművész Sárkánylehelet című Weöres Sándor-estjének - olvasható a közleményben.



Az előadás szubjektív válogatás a költő verseiből az Éjszaka csodáitól az Önarcképig. A Sárkánylehelet a Várkert Irodalom-sorozat részeként vasárnap 19 órától látható a Várkert Bazár rendezvénytermében. A részvétel az évforduló alkalmából ingyenes, de regisztrációhoz kötött.



Január végén művelődéstörténeti-irodalmi esttel folytatódik a Várkert Irodalom-programsorozat. Ugron Zsolna írónő és Várkonyi Gábor történész A Báthoryak titkai című előadás keretében a magyar történelem egyik legrejtélyesebb dinasztiájáról beszélget január 26-án, csütörtökön 19 órától a Várkert Bazár Déli palotáiban.



Február 6-án a közönséget Hámori Gabriella estje várja, amelynek témája Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója lesz.

Különleges tárgyakkal bővült a Déri Múzeum gyűjteménye

Különleges és ritka tárgyakkal bővült tavaly a debreceni Déri Múzeum gyűjteménye, a szobrokat, bútorokat, festményeket, irodalmi dokumentumokat, fotókat a magyar kultúra napja alkalmából szervezett programok keretében láthatja először a közönség - közölte a múzeum sajtóreferense az MTI-vel.

Dallos Nagy Krisztina közleménye szerint a város önkormányzatától kapott 10 millió forintos támogatásból beszerzett műtárgyak nagy részét most együtt tekinthetik meg a látogatók az elmúlt év régészeti feltárásain talált avar és szarmata kincsek kiemelkedően értékes darabjaival.



Az új szerzemények közül kiemelt egy 1910-es évekből származó szobagarnitúrát, amely vitrines szekrényből, nagyméretű íróasztalból, kerek kis asztalból, két fotelből és egy kanapéból áll. A múzeumnak eddig nem voltak ebből a korból származó bútorai.



Ugyancsak most került a Déri Múzeum birtokába Medgyessy Ferenc Kis lovas bronzszobra, valamint az 1929-ben készült Régészet című vázlata, amely a múzeum előtt ma is látható négy Medgyessy-szoborhoz köthető. A szoborvázlat a szobrásszal baráti kapcsolatot ápoló Luby Margit egykori néprajztudós gyűjteményéből került az eladóhoz.



Tamás Ervin néhai Munkácsy-díjas festőművész és felesége Horváth Erzsébet számos festménye is gyarapítja Déri Múzeum gyűjteményét. A kilencvenéves idős hölgy saját és elhunyt férje festményei eladásán túl további 566 darab grafikai alkotást ajándékozott a múzeumnak - jelezte Dallos Nagy Krisztina.



Hozzátette: a tavalyi vásárlásokkal a múzeum tulajdonába került Schaár Erzsébet Petőfi Sándort ábrázoló terrakotta mellszobra, valamint a Hadházy Zsigmond, Hajdú vármegye és Debrecen egykori főispánja megmaradt hagyatéka: iratok, fényképek, valamint olyan ezüstből készült serlegek, kupák, díszdobozok, amelyek a két világháború között Debrecen társadalmi elitjének életvitelébe engednek bepillantást.



A múzeum gyűjteménye ezek mellett szecessziós faliórával, Sárkányölő Szent György képével illusztrált ezüst ékszerekkel, egy kereskedőcsalád üzletének hagyatékával, valamint Magyarné Ember Mária családjának fotóhagyatékával bővült. Utóbbi fényképészettörténeti szempontból is érdekes: a múzeumnak ugyanis az a törekvése, hogy gyűjteménye reprezentálja valamennyi debreceni fényképészműtermet, s ehhez a mostani anyag sokban hozzájárul a Gondy és Egey, a Letzter, a Szipál, a Ruzicska, a Chylinski műtermekből származó fotókkal, de bemutat néhány eddig nem ismert kis műhelyt is.



A Déri Múzeum galériájában megnyíló tárlatot január 20-ától február végéig láthatják az érdeklődők, a magyar kultúra napján ingyenesen - közölte a múzeum sajtóreferense.

Bronzöntő kiállítás nyílik Szentendrén

Tűzben született címen a lendvai nemzetközi bronzöntő művésztelep gyűjteményéből nyílik kiállítás a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) szentendrei galériájában pénteken, a tárlatot a Szlovén Köztársaság nagykövete nyitja meg.

A MANK Galériában megrendezett tárlat 26 művész csaknem 30 alkotásán keresztül nyújt betekintést a lendvai bronzöntő művésztelep tevékenységébe.



A nemzetközi válogatást felvonultató kiállításon nagy hangsúllyal vannak jelen magyar szobrászművészek alkotásai is. Többek között Győrfi Sándor, Szabó György, Szunyogh László, a Galéria-Múzeum Lendva egykori vezetője, Király Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, valamint az Izraelben élő világhírű tervezőgrafikus, festő- és szobrászművész Dan Reisinger bronz kisplasztikái képviselik a művészkolónia magyar alkotóit.



A Lendvai Nemzetközi Művésztelepet 1973 óta minden évben a Lendvai Vár részét képező Galéria-Múzeum Lendva intézményben rendezik meg. A nemzetközi művésztelep profilja a viaszveszejtéses bronzöntéssel készült szobrászati - főként kisplasztikai - művek alkotása.



A művésztelep kiemelt célja kortárs, nemzetközi, bronzból készült kisplasztikai, szobrászati gyűjtemény létrehozása és gyarapítása olyan egyedi, csak a galériában található darabokkal, amelyek a művésztelep ideje alatt készülnek. A Lendvai Vár Padlás Galériájában elhelyezett gyűjtemény darabjait több európai ország rangos kulturális intézményében is bemutatták már.

Kiállítás és állatkerti előadás Borsod-Abaúj-Zemplénben

Díszünnepséggel, gálaműsorral, kiállítással és állatkerti előadással is ünneplik a magyar kultúra napját Borsod-Abaúj-Zemplénben.

A miskolci Herman Ottó Múzeumban pénteken gálaműsort tartanak, ekkor kapja meg több száz iskolás a múzeumi bérletet, amelyet az intézmény és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából osztanak ki. A rendezvényen részt vesznek az adományozók és a kedvezményezett iskolák képviselői, diákjai.



A Miskolci Galéria Rákóczi-házában szintén pénteken megnyílik Lenkey-Tóth Péter festőművész, a tavalyi Mazsaroff-díj kitüntetettjének kiállítása. A tárlat március 19-ig tekinthető meg. Ekkor adják át az idei Mazsaroff-díjat Lukács Róbert festőművésznek. A díjat Mazsaroff Miklós festőművész özvegye alapította évekkel ezelőtt, és egy Miskolcon vagy a régióban élő alkotóművész kaphatja meg a magyar kultúra napja alkalmából.



A miskolci állatkert vasárnap egy régmúltat idéző előadással emlékezik meg a magyar kultúra napjáról. Regős József barlangkutató Miskolc környékének ősi kultúrájába ad betekintést az állatkert oktatótermében.



Sátoraljaújhely-Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeumában vasárnap díszünnepséget tartanak a magyar kultúra napja tiszteletére. A Szózat előadása után köszöntőt mond Szamosvölgyi Péter polgármester. Ünnepi beszédet tart Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Az eseményen díjakat, okleveleket adnak át, majd ünnepi összeállítást hallhatnak a résztvevők Arany János balladáiból.



Bemutatja legújabb antológiáját a Faludy György Irodalmi Műhely

A Szárnypróbálgatók 2017 című nemzetközi irodalmi pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára, valamint a legjobb alkotásokból született antológia bemutatójára várja az érdeklődőket a Faludy György Irodalmi Műhely és az Irodalomtörténeti Társaság pénteken, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház színháztermébe.

A Faludy György Irodalmi Műhely évek óta karolja fel a pályakezdő tehetségeket és hirdeti meg pályázatait. Az ezredfordulótól haláláig Faludy György Kossuth-díjas költő is segítő tagja volt a csongrádi Irodalmi Műhelynek, amely tiszteletből vette fel a költő nevét. A rendezvényt, amelyen a díjkiosztó mellett az új antológiát is bemutatják, tizenhetedik alkalommal tartják meg - olvasható a társaság MTI-hez eljuttatott közleményében.



A csongrádi Irodalmi Műhely 1970-ben alakult, Máthé Ferenc író-jogtudós vezetésével. Három évnyi működése alatt három saját gyártású antológiát adott ki, majd a társadalmi, politikai közeg miatt szüneteltette tevékenységét.



Hosszú előkészítő munka után Góg János Juhász Gyula-díjas költő, író vezetésével 1999-ben újjáalakult a csongrádi Irodalmi Műhely nyolc alkotóval, ma azonban már 23 művész, irodalmár és több tucat levelező irodalmár tagja publikál rendszeresen.



Az Irodalmi Műhely tizenhetedik éve szerkeszti a Föveny című havonta megjelenő irodalmi folyóiratot és adja ki évente megjelenő antológiáját. Az újjáalakulás óta folyamatosan ír ki pályázatokat is, amelyekben kortárs irodalmárok, valamint pályakezdők is szerepet és lehetőséget kapnak. Ezekből a pályázatokból majdnem mindig antológia is született.



Több nemzetközi pályázatot is szerveztek, ezekből született a Minden idők csókja antológia, a Kavicsok című antológia, az Árnyékfogó című színes gyermekvers gyűjtemény és a Szárnypróbálgatók antológiák.



Az Irodalmi Műhely havi rendszerességgel, közönség előtt tartja összejöveteleit, valamint határokon innen és túl folyamatosan író-olvasó találkozókat szervez. 2006 szeptemberében a csongrádi Csemegi Károly Könyvtárral közösen hozták létre a Pince Pódiumot, amelyen azóta számos szerzői, műsoros estet rendeztek.

