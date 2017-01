Olasz lavina - A KKM nem tud magyar áldozatról

2017. január 19. 21:09

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) nem tud arról, hogy lenne magyar áldozata a szerdai közép-olaszországi földrengéseknek és lavinának - közölte a tárca az MTI érdeklődésére csütörtökön.

Olaszország középső részét - Lazio, Marche és Abruzzo régiók határán - szerda délelőtt rázta meg három közepes erejű földrengés. Ezt követően Pescara közelében lavina zúdult egy kis szállodára; sajtóhírek szerint akár 35 ember is a hótömeg alatt rekedhetett, és eddig három halálos áldozatot találtak.



A KKM konzuli szolgálatának szerdai tájékoztatásában azt írták: az ország északi területei utazási szempontból továbbra is biztonságosnak tekinthetőek. Rómában rövid időre leállították a metrót, de nem sokkal később ismét zavartalanul lehetett közlekedni. Rómában és Rietiben kiürítették az iskolákat, felfüggesztették a forgalmat az érintett területen áthaladó A24-es autópályán, valamint leállították a vasúti forgalmat is.



A konzuli szolgálat közölte: egyelőre nem érkeztek hírek komolyabb károkról, áldozatokról, ugyanakkor a kárfelmérést nehezíti a rendkívüli mennyiségű hó, amely az elmúlt hetekben esett a térségben, ahogyan a rendkívüli időjárás miatti áramkimaradások is nehézséget jelentenek.

MTI