Zsák Malina Hedvig ügyét átvették a magyar hatóságok

2017. január 20. 12:34

Hivatalosan is átvette Magyarország a 2006-ban megvert, majd hamis tanúzással megvádolt volt diáklány, az időközben magyar állampolgárrá lett Zsák Malina Hedvig ügyét Szlovákiától - írta a szlovák igazságügyi minisztérium megerősítésére hivatkozva pénteken a liberális pozsonyi Sme napilap.

Zsák Malina Hedvig még tavaly februárban kérvényezte az ügyében eljáró Nyitrai Járási Bíróságnál, hogy ügyét magyarországi bíróságnak adják át. A kérvényre a márciusi parlamenti választás után bólintott rá Tomás Borec, az előző Fico-kormány távozó igazságügyi minisztere. Ahhoz azonban, hogy az ügy áthelyezése hivatalossá váljon, még a magyar hatóságoknak is jóvá kellett hagyniuk. A Sme információi szerint erre december végén került sor, január első napjaiban pedig a magyar főügyészség levélben értesítette a szlovák igazságügyi tárcát arról, hogy átvizsgálták a vonatkozó dokumentumokat, és átveszik az ügyet.



"Jelenleg annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy milyen módon adjuk át az ügy iratait és bizonyítékanyagát a magyar félnek" - mondta a szlovák szaktárca szóvivője a pozsonyi lapnak. A Sme szerint annak hivatalos átadását követően az ügy a győri ügyészséghez kerül, amely két döntést hozhat: a bizonyítékok hiányára hivatkozva (az ügy tíz éve során a tárgyi bizonyítékok egy része megsemmisült) leállítja a bűnvádi eljárást, vagy kiadja egy illetékes helyi bíróságnak, amely újraindítja az egész bizonyítási eljárást.



A fiatal nő ellen - akit vallomása szerint Nyitrán 2006-ban még diáklányként azért vertek meg, mert magyarul beszélt az utcán - 2007-ben indított eljárást a szlovák főügyészség, mert a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy az eset nem történt meg, vagy nem úgy, ahogy a nő vallotta. Az ügyben hamis tanúzás miatt 2014 decemberében nyújtott be vádindítványt a szlovák főügyészség Zsák Malina Hedvig ellen, aki 2013-ban felvette a magyar állampolgárságot, majd Szlovákiából Magyarországra költözött. Miután az eljárást Magyarország hivatalosan is átvette, a szlovák hatóságok abban nem illetékesek többé, ez pedig a több mint tíz éve húzódó ügy belátható időn belüli lezárását jelentheti.

MTI