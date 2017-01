The Times: nincs kizárva Trump sikere

2017. január 20. 12:39

Az eddigiektől radikálisan különböző formájú elnöki időszak kezdődik az Egyesült Államokban péntektől, és bár jelentősek a kockázatok, de a komoly siker sincs kizárva, ha Donald Trump legalább annyira hallgat tanácsadóira, mint saját ösztöneire - írta pénteki kommentárjában a londoni The Times.

A tekintélyes konzervatív brit napilap szerkesztőségi írása szerint Trump kormányzati módszereit egyelőre igen sok bizonytalanság övezi, de éppen ez kínál számára történelmi lehetőséget arra, hogy rácáfoljon a vele szemben kételyeket megfogalmazókra, és igazi reformernek bizonyuljon.



Trump kevéssé elnöki hangvételű Twitter-üzeneteiben változást ígér Amerikának. Ugyanezt ígérte más nyelvezetet használva nyolc évvel ezelőtt Barack Obama is, ám ez az ígéret a tétovázás, a pártos gyűlölködés és a véres Arab Tavasz elegyébe fulladt. Trumppal szemben alacsonyabbak a várakozások, de számára biztató, hogy a republikánusok ellenőrzik a Kongresszus mindkét házát - áll a cikkben.



Donald Trump előtt két sürgős feladat áll. Otthon be kell bizonyítania azoknak, akik rá szavaztak, hogy haza tudja telepíteni az amerikai gazdaság rozsdaövezetéből külföldre települt munkahelyeket, mert ha ezzel kudarcot vall, annak komoly ára lesz a nem egészen két év múlva esedékes időközi törvényhozási választásokon.



Elsődleges külföldi feladata pedig az, hogy megnyugtassa Amerika szövetségeseit: a trumpizmus nem az elszigetelődést jelenti.



A trumpizmus az Egyesült Államokat és Európát a hidegháború vége óta vezérlő nyugati liberális intézményrendszerrel szembeni alapvető türelmetlenség leképeződése. Ezen intézmények közül valóban sok átalakításra szorul, és Trumpnak most megvan a lehetősége erre. A világ csak abban reménykedhet, hogy ehhez megfelelő tanácsokat kap, és hallgat is rájuk, mivel az Ovális Irodában az ösztön nem elégséges - áll a The Times pénteki kommentárjában.

MTI