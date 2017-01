Hideg idő - jutalmazott a Belügyminisztérium

2017. január 20. 12:55

Rendőröket, polgárőröket, tűzoltókat és vízügyi szakembereket részesített elismerésben Pintér Sándor belügyminiszter, amiért a hosszabb ideje fennálló szélsőségesen hideg időjárási helyzetben kiemelkedő helytállást tanúsítottak.

Az elismeréseket Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át pénteken a kitüntetett tizenkét rendőrnek, négy polgárőrnek, nyolc tűzoltónak és az Országos Vízügyi Főigazgatóság két munkatársának Budapesten. Ők az indoklás szerint a szolgálati feladataikat meghaladva emberségükről tettek bizonyságot, amikor a rászorulókon, az elesetteken, a magukra hagyottan és magányosan élőkön segítettek.



Kontrát Károly az ünnepségen azt mondta, olyan belügyi munkatársakat jutalmaznak, akik "erejükön felül, félelmet nem ismerve" kiemelt helytállást tanúsítottak, testi épségüket kockáztatva bátran cselekedtek a krízishelyzetben.



Hangsúlyozta: a jutalomban részesülők példaként szolgálnak, és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a polgárok biztonságérzete a jövőben is megmaradjon.



A Belügyminisztérium kommunikációs főosztályától kapott tájékoztatás szerint az egyik rendőrjárőr például azért részesült elismerésben, mert Kispesten egy magatehetetlen, később eszméletét vesztő idős asszonyon segített, egy másik járőr pedig azért, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ófehértón egy fogyatékkal élő férfit a fűtetlen lakásából kimentett.



Egy polgárőrt azért jutalmaztak meg, mert megmentette egy férfi életét, aki előző este óta magatehetetlenül feküdt lakása padlóján. A férfit azonnal meg is kellett műteni - combnyaktörés miatt -, amint kórházba szállították.



A katasztrófavédelem állományából egy őrmester azért kapott jutalmat, mert Mezőcsát és Tiszatarján között, a hó fogságában rekedt kenyérszállító kiszabadításában segített, de jutalmazták azt a főtörzsőrmestert is, aki a Hajógyári-szigeten egy, a jégre csúszott terepjáró mentésében vett részt. Ő a helyszínre érve búvárfelszerelésben átvizsgálta a kocsit, hogy benn rekedt-e valaki, és a jégtáblák közül kimentett egy kutyát.

MTI