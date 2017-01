Trump beiktatása - Nemzetközi sajtószemle 1.

2017. január 20. 13:00

A francia sajtó Donald Trump kiszámíthatatlan személyisége miatti aggodalmainak adott hangot pénteken az új amerikai elnök beiktatása alkalmából.

"A második világháború vége óta még soha nem döbbentette meg és nyugtalanította annyira a világot az Egyesült Államok két elnöke közötti hatalomátadás, mint most, miután a Fehér Ház új lakójának nyilatkozatai ellentmondásosak" - írta a vezető gazdasági napilap, a Les Échos, amely szerint Donald Trump most fog csak rájönni arra, hogy az Egyesült Államokat nemcsak a közösségi oldalakon keresztül, hanem "megfontolt döntésekkel" kell irányítani. "Mostantól a döntései alapján ítéljük meg" - tette hozzá írásában Jacques Hubert-Rodier.



A baloldali Libération szerint a kiszámíthatatlan Donald Trumppal az a legfőbb gond, hogy "nem tudjuk elképzelni, mit fog tenni, csak azt, mire képes. És még annál is rosszabbat, mint amire képes". A lap szerint eddigi nyilatkozatai és magatartása alapján "csak tarthatunk a durvaságától".



A fővárosi Le Parisien is úgy véli, hogy "mostantól bármi megtörténhet", miután Donald Trump az Egyesült Államok "legkiszámíthatatlanabb elnöke" lesz. A konzervatív le Figaro is Trump kiszámíthatatlan stílusára hívta fel a figyelmet.



Néhány órával a hatalom átadása előtt Washington savanyú képet vág, mert ami egyeseknek ünnep, az mások számára rémálom - írta cikkében a La Libre Belgique című belga napilap.



A cikk szerint egyetlen elnöki beiktatás sem osztotta meg ennyire az amerikai társadalmat, mivel a Fehér Ház egyetlen eddigi lakója sem tudhatott maga mögött ennyire alacsony támogatottságot.



A megválasztás és a beiktatás közötti átmeneti időszak megerősítette a kampány alatt feltárt hibákat és nyugtalanságot keltett. A rossz közérzet átjárja majd a beiktatási ceremóniát - vélekedett a cikk írója.



A rossz közérzet pedig nem kizárólag az új elnök személyének következménye, hanem felkészületlenségéből fakadó kiszámíthatatlanságának is, amelyet a kormány még be nem fejeződött összeállítása is tükröz. Nemcsak a készségek hiánya mutatkozik egyes új kormánytagok részéről, de egyesek személye ellentmond az új elnök törekvéseinek és a választási ígéreteinek egyaránt - vélekedett a belga napilap cikkének írója.



Az új amerikai elnök megígérte, hogy az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezetet hamar legyőzi, azonban ehhez tisztáznia kell az egész régió stratégiai kérdéseit, Teherántól egészen Ankaráig - olvasható a Die Presse című osztrák lap pénteki számának vezércikkében. Azonban mindez nem lesz annyira könnyű - állapítja meg a szerző, aki szerint Trumpra "politikai és stratégiai aknamező vár", amely a szíriai-iraki konfliktusövezeten át egészen a szomszédos államokig nyúlik.



Kína és az Egyesült Államok vívja majd a nagy harcot, amely a világ vezető szerepéért zajlik, az európaiak továbbra is csak nézői lesznek ennek - olvasható Alexandra Föderl-Schmid, a Der Standard című osztrák lap főszerkesztőjének kommentárjában pénteken. Megállapítása szerint a davosi világgazdasági fórumon is jól látszott, hogy 2017-ben a világ színpadán újraosztják majd a szerepeket. "Mintha egy fordított világban lennénk: Kína élteti a szabadkereskedelmet, az Egyesült Államok pedig a protekcionizmus útján akar járni" - áll a cikkben.



Aggodalmat kelt Kelet-Európában Donald Trump pénteken hivatalba lépő amerikai elnök "nyílt rokonszenvezése" Vlagyimir Putyin orosz államfővel a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci napilap pénteki számában megjelent cikk szerint. Az NZZ szerzője attól tart, hogy a két vezető politikus befolyási övezetekre oszthatja fel a térséget. A cikkíró szerint ugyanakkor egyik fél sem vállalná "egy, a balti államok háta mögött megkötött egyezség magas költségeit". Így valószínűleg marad a jelenlegi felállás, ami a balti államok számára "egy barátságtalan, ám nem életveszélyes szomszédot" jelent Oroszország személyében.



A De Telegraaf című holland napilap arra hívta fel a figyelmet, hogy "kevéssé produktív" a "republikánusok élénk bírálata Hollandiában és szerte Európában". A cikkíró szerint eldöntött ténynek tűnik, hogy Trump külpolitikájában nem Európa játssza majd a legfontosabb szövetséges szerepét, ennek szellemében a döntések sem mindig szolgálják majd annak javát.



A Corriera della Sera című olasz napilap szerint az új amerikai elnök beiktatásával véget ért a találgatások időszaka, ezentúl Donald Trumpot elnöki intézkedései alapján kell majd megítélni. A lap hangsúlyozta az új washingtoni kormányzás nehézségeit: a tapasztalatlan elnököt szintén jelentős közigazgatási gyakorlat nélküli munkatársak veszik körül. Ráadásul Trumpnak elnökként gyorsan kell cselekednie, mivel a választási győzelem "csodája" nem tart örökké - vélte a Corriere, amely szerint Trump egyetlen előnye, hogy az ellenzéki Demokrata Párt minden korábbinál gyengébb.



Elérkezett Donald Trump napja, mától megváltozik a világ - írta az Il Giornale, amely szerint semmi sem lesz olyan, mint eddig, mivel a Trump vezette amerikai külpolitika változást hoz Oroszországtól Európáig, Kínától a Közel-Keletig és Latin- Amerikáig. A lap szerint az első radikális diplomáciai változás Barack Obama Moszkvával szembeni "hidegháborús" politikájának megfordítása lesz.



Az IlSole24Ore szerint Donald Trump egy megosztott Egyesült Államokban teszi le hivatali esküjét. Az olasz gazdasági napilap szerint az új elnök hátrányos helyzetből indul, de a várakozásokhoz képest még akár jobban is teljesíthet, hiszen Donald Trump eddig minden előrejelzést megcáfolt.

MTI