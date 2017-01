Ombudsman: jogsérelemhez vezethet a szakápoló-hiány

2017. január 20. 14:12

A szükségesnél lényegesen kevesebb az elhivatott szakápoló a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonában, emiatt sérülhetnek a bentlakók jogai, az ombudsman Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint Székely László ombudsman munkatársai 2016 őszén keresték fel a Heves megyei otthont, amely egy 2012-ben elnyert európai uniós pályázat révén 150 lakóját költöztette ki a nagy létszámú intézményből környékbeli lakóotthonokba. Ezzel olyan folyamat kezdődött el, amely az érintetteknek biztosan, de a még az intézményben élő fogyatékos embereknek is garantálhatja emberi jogaik teljesebb gyakorlását, önálló vagy önállóbb életvitelüknek nyomán - hangsúlyozták.



Az alapvető jogok biztosa kiemelte: az intézményi férőhelyek kiváltása olyan komplex folyamat, amely az ellátás biztosítása mellett sok munkát, erőfeszítést és nem csekély szakmai elhivatottságot követel.



Az ombudsmani jelentés szerint az intézményben a szükségesnél lényegesen kevesebb az arra alkalmas, elhivatott és szakképzett ápoló. Az alacsony bérezés és a fizikailag rendkívül megterhelő munka, valamint a motiváció hiánya miatt egyre többen hagyják el a pályát, érezhető az egészségügyi és oktatási bérrendezés "elszívó hatása". Emiatt még a jogszabályi minimumfeltételek teljesítése esetén is kicsi az esély a megfelelő színvonalú ellátás biztosítására.



A dokumentumban kiemelték a betegszállítások példáját: az ellátottakat csak kísérővel viszi el a betegszállító a szakrendelőbe, így arra az időre viszont csökken a gondozási részlegeken dolgozók száma, ami megnehezíti a lakók ellátását. A helyzet jelentősen korlátozhatja az érintettek egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését, a szabad mozgáshoz, a helyváltoztatáshoz való jogát - mutatott rá az alapjogi biztos.



Az intézményben tapasztaltak emellett annak a lehetőségét is magukban hordozzák, hogy sérül a jogbiztonság követelménye, a mindenkit egyenlő mértékben megillető emberi méltósághoz való jog, az egyenlő bánásmód követelménye, a fogyatékossággal élők kiemelt védelmének állami kötelezettsége, továbbá nem teljesülnek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt előírások.



Elengedhetetlen a hiányok orvoslása olyan átfogó és hosszú távú stratégia alapján, amely kiterjed mind a fogyatékos, mind pedig az idős emberek ellátására - hívta fel a figyelmet az alapvető jogok biztosa, és ennek érdekében Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.

MTI