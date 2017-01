Olasz lavina - Túlélőket találtak a hó alatt

2017. január 20. 14:25

"Élnek és beszélünk hozzájuk" - mondta Luca Cari, a tűzoltóság szóvivője a túlélők megtalálásakor. A csoportra a mentőegységek délelőtt találtak rá. Hat személyt találtak élve, közöttük két gyermeket. Elsőként egy kisfiút és édesanyját emelték ki a hóval borított épület roncsai közül. További négyet még nem tudtak kiemelni.



Az első hírek hat személyről szóltak, majd nyolc túlélőről, később a tűzoltóság és a belügyminisztérium a kezdeti adatot erősítette meg. A tévedést az okozta, hogy a túlélőket két csoportban találták meg, a már kiemelt édesanya és gyermeke külön voltak, és őket a sietségben kétszer számolták.



Anya és fia a Rigopiano hotel konyhájában, egy födém alatt talált menedékre a szerda délutáni katasztrófa pillanataiban. Találtak maguknak élelmet, és tüzet is gyújtottak. Az első hírek szerint a mentőegységek tagjai a füst szagára figyeltek fel. Miután kiszabadították, kórházba szállították őket.



Két további túlélőt is találtak még csütörtök hajnalban, akik a lavina perceiben nem tartózkodtak a szálloda épületében.



Akár 30 ember is eltűnhetett a két nappal ezelőtti lavinában, amely maga alá temette a szállodát. Eddig két holttestet tudtak kiemelni az épület romjai alól, és az olasz sajtó értesülése szerint már három további holttestet lokalizáltak.



A pénzügyőrség alpesi mentőegységét vezető Luca Gagliardi, aki embereivel sítalpon elsőként érkezett a helyszínre, és azóta szünet nélkül dolgozik a túlélők keresésén, úgy nyilatkozott, hogy az épületet még nem vizsgálták teljesen át, ezért nem adják fel a reményt, hogy további túlélőket találhatnak.



Az idővel versenyt futó mentőket az a remény motiválja leginkább, hogy még életben maradtakat találhatnak - hangsúlyozta Fabrizio Curcio, az olasz katasztrófavédelem vezetője.

MTI