Donald Trump beiktatása számokban

2017. január 20. 15:29

A több mint százmillió dollárba került eseményt közel 28 ezer biztonsági ember védi Washingtonban, ahová nagyjából 900 ezer embert várnak. A résztvevők részletes listát kaptak azokról a tárgyakról, melyet nem lehet bevinni a beiktatásra. Korlátozták a repülést is az amerikai főváros felett.

Már hetek óta a washingtoni ünnepségről szól minden az Egyesült Államokban. A biztonsági erők minden utcát, kereszteződést, csomópontot és háztetőt kiemelten figyelnek napok óta, hogy a pénteki beiktatáson semmilyen incidens ne történhessen.

„Minden ajtón bekopogtak”

A környező utcák többségét már csütörtökön lezárták, amelyeken azóta a rendőrség és a bomba-kereső K9-es egység tagjai járőröznek. A védelmet több szervezet együttműködése biztosítja: többek között az amerikai titkosszolgálat, az FBI, a washingtoni rendőrség és a U.S. Park rendőrség más szervekkel közösen.

Buszhoz siető emberek futnak át az amerikai törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium közelében elhelyezett biztonsági kerítés egyik kapuján 2017. január 18-án

A titkosszolgálat igazgatója, Joseph Clancy a Washington DC rádióállomásnak adott interjújában úgy fogalmazott: ma az emberek már olyan dolgokat is hajlandóak megtenni, amit a múltban nem tettek volna. Hozzátette, hiszen a mai fenyegetések egészen mások, mint amelyekkel korábban kellett szembenézni egy-egy beiktatási napon.

A felkészülés során az ügynökök házról házra jártak az elnöki útvonal mentén és minden ajtón bekopogtattak. Megkérdezték az ott élőket vagy az ott dolgozókat, hogy milyen terveik vannak péntekre a beiktatási ünnepségre, várnak-e valakit vendégségbe.

Egy autót kell kiemelten figyelni

Egymást éri a biztonsági személyzet a felvonulás útvonalán is. Mivel Trump és felesége, Melanie, valamint az Obama házaspár ugyanabban az autóban utazik, ezért a biztonsági szolgálat kizárólag erre az autóra fókuszál az út során. A taktikai csapat pedig kész azonnal reagálni egy esetleges bombafenyegetésre, lövöldözésre, vagy bármilyen más zavarkeltésre okot adó incidensre ezen a napon.

Tiltott tárgyak, repülési tilalom

A térség fölött repülési tilalmat vezettek be. Korlátozásokra került sor már csütörtökön, pénteken napközben és még szombaton is tiltásokra lehet majd számítani. Nem repülhetnek a drónok sem Washingtonban. Szigorúbban ellenőrzik a vonatokat is, nem csak az utasokat, hanem azok kézipoggyászát és feladott csomagjait is.

Akik belépővel rendelkeznek a beiktatási ünnepségre a Capitolium lábánál foglalhatnak helyet, ahová hat ellenőrző ponton keresztül juthatnak be.

Bár az időjárás előrejelzések 80 százalékos eséllyel jósoltak esőt péntekre, az ünnepségre esernyőt nem lehetett bevinni. Ezen felül vagy negyven tárgyat tiltottak be, mint például a fegyvert, a hátizsákot, a tűzijátékot, a léggömböt, sípokat, dobokat, valamint a szelfibotokat.

A beiktatás számokban:

- 100 millió dollárt költöttek a biztonságra

- 30 millió dollárt költött Washington a különböző ünnepségekre

- a beiktatási bizottság további 90 millió dollárral támogatja a biztonsági intézkedések költségeit

- 900 000 embert várnak Washingtonba

- közel 28 ezer fővel biztosítják a védelmet

- a Nemzeti Gárda további 5000 fővel veszt részt az ünnepségen

- a helyszínek 7 négyzetkilométeres körzetében leállították az autóforgalmat

Magát a ceremóniát és az azt követő események több csatorna is élőben közvetíti nem csak az Egyesült Államokban, hanem szerte a világon.

