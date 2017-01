Autókat és kirakatokat törtek össze Washingtonban

2017. január 20. 17:59

Autókat és kirakatokat törtek össze a Donald Trump amerikai elnöki beiktatása ellen tiltakozó tüntetők pénteken Washingtonban, miközben a Capitoliumnál tartandó ünnepségre egymás után érkeztek a vendégek.

Washington belvárosában a Donald Trump ellen tüntetők betörték a Bank of America egyik irodájának ablakait, megtámadtak egy McDonald's gyorséttermet és összetörtek a környéken parkoló autókat is. A rendőrség szétoszlatta a protestálókat. Csütörtökön este New York mllett, és Washingtonban is volt egy kisebb, de azonnal feloszlatott tüntetés, amelyen a protestálók elégettek egy Trump-sapkát.



Lapjelentések szerint tüntetésre készülnek a Fekete Életek Számítanak (Black Lives Matter) nevű mozgalom tagjai és feminista csoportok is. Ugyanakkor - szintén Washington belvárosában - Trumpot támogató motorosok is gyülekeznek, "Amerika hallja meg a hangunkat, zúgjunk Trumpért!" feliratú táblákkal.



A Pennsylvania sugárúton felállított tribünök már megteltek vendégekkel, s Barack Obama távozó és Donald Trump leendő elnök már a Caitolium épületében tartózkodik. Barack Obamát - a Fehér Házból történt távozása előtt - munkatársai két amerikai zászlóval ajándékozták meg: azzal a két zászlóval, amely beiktatása és pénteki távozása napján lobogott a Fehér Háznál. A zászló ajándékozása Ronald Reagan elnöksége óta hagyomány az Egyesült Államokban.

MTI