Terrorizmus gyanújával tartóztattak le egy férfit Bécsben

2017. január 20. 22:02

Terrorizmus gyanújával tartóztattak le egy férfit pénteken délután Bécsben - erősítette meg a helyi rendőrség a Kronen Zeitung című osztrák lap értesüléseit.

A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az elmúlt napokban több jel is arra utalt, hogy merényletet terveztek az osztrák fővárosban. Az osztrák hatóságokat külföldi titkosszolgálatok értesítették minderről.



Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter péntek este tartott sajtótájékoztatóján megerősítette a rendőrség bejelentését. Azt közölte, hogy a letartóztatott egy 18 éves osztrák férfi, aki bevándorló vagy bevándorlók Ausztriában született gyereke. A miniszter tájékoztatása szerint az elfogott férfi bejelentett lakhelye Bécsben volt, azonban konkrét címet nem közölt. Sobotka indoklása szerint a nyomozást nem akarják veszélyeztetni azzal, hogy idő előtt hoznak nyilvánosságra információkat.



"Az eset megmutatja, hogy Ausztriának, akárcsak Európának számolnia kell a terrorhelyezettel" - mondta Sobotka. A miniszter egyúttal szorgalmazta korábbi javaslatát, a bűnelkövetők fokozott megfigyelését. "Egy 18 éves ember nem egyik napról a másikra válik szélsőségessé" - jelentette ki.



A férfit már pár napja figyelték, ellenállás nélkül fogta el a Cobra speciális egység Bécs Favoriten negyedében.



A lap szerint az elfogott férfi egy albán radikális csoport tagja, és szimpatizál az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezettel. A hatóságok ezt még vizsgálják. Pénteken utazott be Ausztriába és január 15. és 30. között tervezett támadást végrehajtani.



A Kronen Zeitung beszámolója szerint a férfi Németországban maga készített robbanótöltetet a bécsi merénylethez. Ezt az értesülést azonban a hivatalos források eddig még nem erősítették meg.



A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy legyen óvatos, elsősorban a frekventált helyeken legyen körültekintő. Valamint ha valaki magára hagyott csomagot talál, jelezze a rendőrségnek. A szóvivő tájékoztatása szerint megerősítették a civil és az egyenruhás rendőri jelenlétet az osztrák fővárosban.



Christian Kern osztrák kancellár a Facebook közösségi oldalán mondott köszönetet a rendőrségnek. "Ausztriát a világ egyik legbiztonságosabb országává teszitek" - olvasható a bejegyzésben. Reinhold Mitterlehner alkancellár, Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter és Heinz-Christian Strache az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke szintén a Facebookon keresztül gratulált a rendőrségnek.



Wolfgang Sobotka belügyminiszter korábban azt javasolta, hogy terrorizmus elleni harcban magáncélú és az autópályákon használt kamerák által rögzített videofelvételek is felhasználhatók legyenek a büntetőeljárás során. A tárcavezető által felvázolt intézkedéscsomag értelmében szigorítanák a biztonsági előírásokat, a fenyegetést jelentő személyeket nyomkövető lábbilincs segítségével figyelnék meg, járműveket is lehallgathatnának, a schengeni övezetben biometrikus adatokkal azonosítanák a harmadik államból érkezőket, és regisztrálnák a telefonkártyákat.

MTI