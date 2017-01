Egyre több jégpályát jelölnek ki a Balatonon

2017. január 21. 00:00

Hosszú évek óta nem volt ilyen huzamos ideig téli sportolásra alkalmas a Balaton jege, mint most: sorra nyílnak a kijelölt jégpályák, és rengeteg jeges programot szerveznek erre a hétvégére is - közölte Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke pénteken az az MTI-vel.

A régió önkormányzatait tömörítő szervezet vezetője szerint a hetek óta tartó fagyos időjárásnak köszönhetően "igazi téli szezon" van a Balatonnál. Turisztikai attrakcióvá vált az üdülőrégió nemcsak a korcsolyázók vagy a jégvitorlázók számára, hanem a befagyott tó és a téli Balaton látványa miatt is. Ennek is köszönhető, hogy a nagyobb városok után már a kisebb települések is sorra nyitják kijelölt jégpályáikat, programokat is biztosítva a hétvégére - tette hozzá.

Siófok jégpályáján pénteken 30 centiméteres jégvastagságot mértek. Az elmúlt vasárnap délutánján szervezett jeges programon 5-6 ezren korcsolyáztak, szánkóztak, fakutyáztak, így a város erre a hétvégére megduplázta az önkormányzat cége által üzemeltett pálya méreteit. Keszthely, Balatonfüred, Tihany szintén jelölt már ki jégpályákat.

Ezen a hétvégén újabb pályák nyílnak az északi és déli part több kiesebb településén is az önkormányzatok vagy helyi turisztikai civil szervezetek jóvoltából. Ezeken a biztonságos terület kijelölése és a felügyelet mellett több helyen jégversenyeket és egyéb programokat is szerveznek.

Vonyarcvashegy Jégrandi nevű programja péntektől vasárnapig tart, amelynek részeként szombat délutántól Jégszobrász Művésztelep is nyílik. "Jégbulit" szerveznek szombat délután Badacsonytomaj strandjának jegén is, vasárnap délután pedig Balatonfenyvesen jeges versenyek lesznek. Alsóörsön, Balatonalmádiban, Balatonberényben, Balatonföldváron és Fonyódon is jégen szervezett versenyek, ügyességi játékok, jelmezes felvonulás és forró italok várják a vendégeket.

A közeli napokban "BalatonÁtcsúszást" szervez Kardos Gábor ötletgazda, aki az MTI-nek elmondta, a programra akkor kerülhet sor, ha a vízimentők vállalják a Balatonon átkelők biztosítását, amiről már folynak a tárgyalások.



MTI