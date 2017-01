Trump beiktatása - Külföldi sajtó 1.

2017. január 21. 12:23

A német sajtó az új amerikai elnök jelentette veszélyekről ír

A német konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Trump nacionalizmusa címmel közölt vezércikkében hangsúlyozta, hogy az európaiaknak ezentúl egy olyan amerikai elnökkel lesz dolguk, aki "rezsimváltást" akar Washingtonban. Ebben a helyzetben nem az aggódó várakozás és az apokaliptikus figyelmeztetések megfogalmazása a legjobb megoldás, hanem az, ha Európa szembenéz az új helyzettel.

Végül is Trumpnak az EU-ra és a NATO-ra tett lekicsinylő megjegyzései nem változtatnak az Egyesült Államokkal folytatott "szoros, mély és széleskörű" kapcsolatokhoz fűződő európai érdeken, bár a kapcsolatok folytatása kétségkívül bonyolultabb lesz - tette hozzá a FAZ.



A lap szerint Európának és Németországnak olyan jelzésként kellene felfognia Donald Trump hatalomra lépését, amely ráébreszt arra, hogy ezentúl sokkal inkább az európaiakon, teljesítőképességükön és felelősségvállalási hajlandóságukon múlik majd, hogy "a Nyugat miként áll helyt a jelenkor viharaiban".



A baloldali Frankfurter Rundschau szerint Trump "demagóg, hazug" beiktatási beszédet mondott. A szegényektől a gazdagok felé irányuló újraelosztás politikájából profitáló, az adózástól ódzkodó milliárdos magát Robin Hoodként beállítva azt mondta, hogy visszaadja a hatalmat a népnek, holott csak saját magára gondol, a nép pedig számára "a szőke, gazdag Amerika, amely körülveszi".



A demagógnak annál élesebben és erőszakosabban kell beszélnie, minél kevésbé tudja beváltani ígéreteit. Donald Trump is így tesz majd. Az új amerikai elnöknek "nincs politikai programja, csak nyerni akar, semmi mást" - tette hozzá a Frankfurter Rundschau.



A liberális Süddeutsche Zeitung A forradalmár című kommentárjában kiemelte: Donald Trump kiszámíthatatlan elnök, ami hatalmassá, de veszélyessé is teszi. Nem racionális alapon hozza meg döntéseit, üzeneteit ösztönből fogalmazza meg, és jellemző rá az is, hogy este már mást mond, mint reggel.



Hatalmának legfőbb forrása éppen az irracionalitás, ami még a "moszkvai geopolitikai opportunistákat" is zavarba hozza, stílusa pedig még veszélyesebb, mint politikája: a "trumpizmus" határozza majd meg a hozzá hasonló típusú uralkodók viselkedését világszerte. Ennél is rosszabb, hogy a Trump Tower - Donald Trump New York-i otthona - által diktált ritmushoz képest az Angela Merkel-féle állhatatosság és mérlegelés "álmosító" - írta a müncheni lap. A szerző hozzátette, hogy Trump ennek révén nemcsak az érveket és az értelmet hagyja figyelmen kívül, hanem "tönkreteszi a politikát mint szakmát".

Az izraeli lapok megosztottak az új amerikai elnök megítélésében

Az izraeli lapok internetes oldalain szombaton megjelent elemzésekben egyaránt megfigyelhető a remény, a félelem és az elutasítás Donald Trump új amerikai elnök pénteki beiktatási beszédének értékelésében.

A Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet az Amerikát szekértáborokra osztó választási kampány után főként az egységbe szólítást és a megbékélést hiányolta Donald Trump beiktatási beszédéből. Trump nem ígért reményt a világnak, amikor többször is kijelentette, hogy nála Amerika az első, és magasba emelte az elszigetelődés politika fáklyáját - írta a lap.



A cikk szerzője szerint Trump populistaként beszélt, amikor nagyszabású elképzeléseihez nem vázolt fel gyakorlati terveket sem a bel-, sem a külpolitikában.



Amos Jadlin, az izraeli katonai hírszerzés volt főnöke szintén az yneten az új amerikai elnök Iránnal szembeni, Izrael számára reménykeltő álláspontjáról írt. Szerinte Trumppal Jeruzsálem esélyt kapott az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris egyezmény felmondása helyett egy új megállapodás kidolgozására, amely kiküszöböli az előző egyezmény stratégiai, hosszú távú hiányosságait.



A Háárec című baloldali liberális újság egyik cikke szerint Trump beiktatási beszéde "sötét, ellenséges és populista" volt, egyenes folytatása uszító választási kampányának. Egy másik cikk szerzője "dühös populista alaknak" nevezte az új amerikai elnököt, aki elődje, Barack Obama optimista, előremutató Amerika-képével szemben sötét képet festett a jelenről. Miközben Amerikát a jövő példájaként állította a világ elé, a többi országnak nem ajánlott partneri viszonyt, és nem vállalt vezető szerepet a világban. A szerző szerint a beszéd legfőbb tanulsága, hogy Donald Trump nem változik.



Ugyancsak a Háárecben közzétett elemzés szerint a beiktatási beszéd radikálisan populista és álszent, globalizáció- és elitellenes, szégyentelenül és nyilvánvalóan nacionalista szónoklat volt. Az ismételten használt "Amerika az első" szlogennek fasisztoid kicsengése van, és tökéletesen illeszkedik Trump szavazóbázisához.



A jobboldali, angol nyelvű The Jerusalem Post honlapján megjelentetett cikkében az amerikai zsidó szervezetek gratulációit közölve kiemelte, hogy az amerikai cionista szervezet (The Zionist Organization of America) külön üdvözölte Trump eltökéltségét a radikális iszlám felszámolására, és üdvözölte az izraeli amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetésének tervét. A lap egy másik cikke kiemelte az elnöki beszédnek az amerikaiakat a hazafiasság mentén egységbe szólító és egyesítő szándékú mondatait, s a legnagyobb hangsúlyt a beszéd azon részének szentelte, amely a radikális iszlám terrorizmus gyökeres kiirtását ígérte.



A Máárív című lap honlapján Donald Trump ortodox zsidó vejéről, a közel-keleti különmegbízottá kinevezett Jared Kushnerről közöl cikket, mely szerint, noha az amerikai elnök és a fiatal ingatlanmágnás igencsak különböző személyiség, és mindkettőjüknek "nagy egója" van, mégis tökéletesen kiegészítik és sikerre segítik egymást.

Horvát lapok: veszélybe került a demokrácia az Egyesült Államokban

Az új amerikai elnök beiktatásával foglalkozó szombati horvát sajtó szerint veszélybe került a demokrácia Donald Trump hivatalba lépésével.

A legmarkánsabb bírálatot a Telegram című baloldali portál fogalmazta meg, amely szerint Trump beiktatási beszéde "tipikusan fasiszta volt".



Ezt a retorikát használta korábban Hitler, Mussolini, Perón és más arab és afrikai diktátorok - írta a portál, hozzátéve, hogy így beszélt Slobodan Milosevic is a délszláv háború előtti megszólalásaiban.



Milosevic állandóan a szerbek fenyegetettségéről szónokolt Jugoszláviában. "Az a politikus, aki az elnyomott nép közvetlen védelmezőjeként akar fellépni, politikai intézmények közreműködése nélkül, nagy veszélyt jelent a demokráciára" - hangsúlyozta a portál.



A Vecernji List című legolvasottabb, kormányhoz közeli horvát napilap úgy vélekedett, hogy Trump meg akarja változtatni Amerikát, meg akarja változtatni a világot, de nem akar változtatni saját magán. "Azt a Trumpot láttuk, akit ismerünk" - írta a lap vezércikkében. Kiemelte: egy ilyen Trumppal, akinek mintha hét mandátum betöltésére is lenne elég ereje, nehezen fognak boldogulni a világ és Európa vezetői.



A Jutarnji List című liberális napilap szerint "az új amerikai elnök a világ elé tárta az abszolút önzés himnuszát". "A nép az Isten, Trump az ő prófétája" - összegezte a beiktatási beszédet a lap.

MTI