Trump beiktatása - Külföldi sajtó 2.

2017. január 21. 12:59

Brit sajtó: Trump úgy fog kormányozni, ahogyan kampányolt

A brit sajtó szerint Donald Trump beiktatási beszéde arra vall, hogy az új amerikai elnök kormányzási stílusa ugyanolyan lesz, mint elnökválasztási kampánya.

A The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap szombati szerkesztőségi kommentárja szerint az amerikai elnökök beiktatási beszédei hagyományosan a megbékélés ígéretét hirdetik, és rendszerint azt a megnyugtató üzenetet küldik a világnak, hogy az Egyesült Államok a béke és a barátság híve. Trump beszédében is fellelhető volt ez nyomokban, ám a beszéd sokáig visszhangzó eleme a többször hangoztatott "America first" - Amerika mindenekelőtt - jelszó lesz.



A kifejezés ismerősen hangzik: Trump emberei is gyakran használták az új elnök külpolitikai elképzeléseit összegezve, de ez volt a jelszavuk az amerikai elszigetelődés szószólóinak is, akik az 1940-es években a kiegyezést szorgalmazták a háborús részvétel helyett - áll a The Times szombati értékelésében.



A lap szerint Trump bizonyosan tudatában van ennek a történelmi visszhangnak, de a jelek arra vallanak, hogy ez nem fogja őt zavarni.



A Financial Times című londoni üzleti napilap szintén arra a következtetésre jut szombati szerkesztőségi cikkében, hogy Trump kampányának elemei elnökségének is elsődleges elemei lesznek. Trump azzal nyerte meg az elnökválasztást, hogy Amerikát kívülről és belülről halálos veszélyek fenyegette országként festette le, és első elnöki aktusával, vagyis beiktatási beszédével egyértelművé tette, hogy ezt nemcsak kampányának, hanem elnökségének is központi gondolatává kívánja tenni.



A Financial Times szerint Trump azzal kezdhetné az amerikai társadalomban általa kiásott árkok betemetését, hogy egyes ígéreteit valóra váltja. Megígérte például, hogy segít azoknak az "elfelejtett amerikaiaknak", akiket a globalizáció szegényebbé tett. Ez időbe telik, de ha jól kezd hozzá ehhez a feladathoz, azzal jelentősen csitíthatja baloldali bírálóit, és példát mutathat a fejlett világ hasonló gondokkal küszködő más országainak.



Egy ország vezetése azonban nem ingatlanbiznisz, és Trumpnak egy szuperhatalom vezetőjeként sokkal többet kell tennie annál, semhogy csak jó üzleteket kössön az Egyesült Államoknak- áll a Financial Times szombati írásában.

A spanyol lapok szerint az elnök kampánybeszédet mondott

Donald Trump szavait átitatta a populizmus, a nacionalizmus és az agresszió - értékelte az amerikai elnök beiktatási beszédét szombati számában az El País című baloldali spanyol napilap.

A szerkesztőségi véleménycikk szerint a hallottak alapján a következő négy évben a világ nehéz időkre készülhet, tele "turbulenciával, ellenséges és kiszámíthatatlan magatartással".



Trump egy lepusztult, elszegényedett Egyesült Államok képét rajzolta fel, amely azonban ellentmond a valóságnak. Eltorzult víziója van a világról is: egy ellenséges nemzetközi közösségnek láttatja azt, amely elszegényíti az amerikaiakat - írta a lap. Az elnök kampánybeszédet mondott, tele könnyű és üres frázisokkal, klisékkel, közhelyekkel, és ahelyett, hogy eloszlatta volna, megerősítette a félelmeket. A többi országnak ébernek kell lennie, és meg kell húznia a határvonalakat, amelyeket nem enged átlépni Trumpnak - értékelte az El País.



Az ABC című konzervatív napilap azt fejtegette, hogy az új amerikai elnök szavai kizárólag követőinek szóltak, nem a mélyen megosztott társadalom egészének. Ebben az értelemben beszédével senkinek sem okozott csalódást, hiszen olyan volt, mint eddig - állapította meg a cikk.



Az újság arra figyelmeztet, hogy ha az Egyesült Államok magát előtérbe helyezve háttérbe szorítja más országok érdekeit, akkor a többi ország ugyanezzel a politikával fog válaszolni. Ez a recept azonban már a múltban sem működött, és nincs ok azt hinni, hogy most másképp lenne - vélekedett az ABC.



A lap hangsúlyozta: a konspirációs teóriáknak nincs itt az idejük, meg kell őrizni a nyugalmat, és Trumpot a tettei alapján kell megítélni.

Lidové Noviny: paternalista volt Trump beszéde

Donald Trump új amerikai elnök beiktatási beszédében egyértelművé tette, hogy számára mindenkor az Egyesült Államok érdekei lesznek a döntőek, de felhívása az amerikai nép egységére nem szeretetteljes volt, hanem paternalista - írta a Lidové Noviny című cseh napilap.

A beszéd alapján úgy tűnik, mintha az amerikai nép egyedüli szülője és védelmezője kizárólag maga Donald Trump lenne. "Legyenek üdvözölve az új korszakban" - olvasható a lap A védelmező korszaka című jegyzetében.



A konzervatív cseh újság szerint beiktatási beszédében Donald Trump éppen olyannak mutatkozott, "amilyen a valóságban és amilyen valószínűleg a jövőben is lesz".



"Amerika az első helyen. A problémák, amelyeket Donald Trump felvetett, valódiak. Megmaradt azonban a negatív elhatárolódás az eddigi politikai elittől, magától Washingtontól és a külföldtől, amely szerinte csak meglopja Amerikát" - emelte ki a Lidové Noviny.



A Právo című baloldali napilap jegyzete szerint az USA elnöki székébe egy "menedzser-kereskedő" ült be, és jelenleg nehéz megjósolni, mennyire fog pragmatikusan viselkedni a nagypolitikában. A gazdasági életben megnyilvánuló pragmatizmus "jó dolog, de Trump tíz héttel választási győzelme után sem győzte meg közvéleményt, hogy a szabad stílusban lefolytatott kampány után államfővé érett, hogy a diplomácia iránti érzékenységéről és a világ bonyolult dolgaiban való eligazodásáról már ne is beszéljünk" - írta a lap.

