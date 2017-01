May az EU egységének fontosságáról beszél Trumpnak

2017. január 21. 15:24

Theresa May brit miniszterelnök közelgő washingtoni látogatásán az Európai Unió egységének fontosságára kívánja felhívni Donald Trump amerikai elnök figyelmét.

May, akivel a Financial Times közölt interjút szombaton, a londoni üzleti napilapnak kijelentette: biztonsági okokból is fontos, hogy az Európai Unió erős maradjon. "Tekintettel a fenyegetésekre, amelyekkel szembesülünk, nem most van itt az ideje az együttműködés csökkentésének" - fogalmazott a brit kormányfő.



Theresa May hozzátette: amikor Nagy-Britannia úgy döntött, hogy kilép az EU-ból, az a döntés nem az Európai Unió szétbomlasztásáról szólt. "Bízom abban, hogy az Egyesült Államok felismeri, milyen fontos az európai együttműködés a kollektív védelem és a közös biztonság szempontjából" - mondta a brit miniszterelnök. May nem hivatalos értesülések szerint már februárban látogatást tesz a Fehér Házban.



A Financial Times felidézi, hogy Trump az elnökválasztási kampány idején helyeselte Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, és szoros kapcsolatokat ápol Nigel Farage-zsal, a legnagyobb EU-ellenes brit politikai erő, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) volt vezetőjével, aki részt is vett Trump kampányában.



A brit lap idézi Anthony Gardnert, az Egyesült Államok távozó EU-nagykövetét is, aki elmondta: a washingtoni váltást Trump részéről irányító stáb magas rangú illetékesei azt kérdezgetik EU-tisztségviselőktől, hogy Nagy-Britannia után melyik ország távozik legközelebb az unióból. Gardner szerint "elmebeteg dolog" azt képzelni, hogy az EU szétforgácsolódásának támogatása az Egyesült Államok érdekeit szolgálná.



Donald Trump a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilapnak adott, néhány nappal beiktatása előtt közölt interjúban kifejtette azt a véleményét, hogy az Európai Unióban Németország a domináns hatalom, és a brit választók ezért "bölcsen tették", hogy a kilépés mellett döntöttek az EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson. "Ha megnézzük az Európai Uniót, az tulajdonképpen nem más, mint Németország, alapvetően csak egy eszköz Németország kezében. Ezért gondolom, hogy az Egyesült Királyság okosan cselekedett a kilépéssel" - fogalmazott Trump a brit lapnak nyilatkozva.

MTI