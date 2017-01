Trump beiktatása - Külföldi sajtó 3.

2017. január 21. 17:08

Belga lapok: az új elnök egy bezárkózó Amerika képét vázolta fel

Belga lapok szerint Donald Trump új amerikai elnök beiktatási beszédében egy bezárkózó, csak önmagával foglalkozó Amerika képét vázolta fel.

A Le Soir című belga napilap Donald Trump beiktatási beszédét komornak és támadónak nevezte, amelyben az új elnök "egyetlen tengely" körüli politikáját fogalmazta meg.



A cikk az új amerikai elnök kijelentéseit "hol dübörgőnek, hol ellentmondásosnak" nevezte, de aláhúzta, hogy a beszéd legfontosabb mondata, a "mostantól Amerika érdekei számítanak mindenekelőtt" kijelentés nyugtalanságot kelt az Egyesült Államok szövetségeseinek körében.



A La Libre Belgique című belga napilap cikkében kiemelte, hogy Donald Trump aláírta az első elnöki rendeletet Obama egészségbiztosítási törvényének fellazításáról. A köznyelvben csak Obamacare-nek nevezett egészségügyi reform a "gyűlölt és leváltott rendszer" hozadéka, amely túlzott költségekkel terheli meg a költségvetést - írta a lap, amely felhívta a figyelmet, hogy a rendeletet nem lehet egy tollvonással eltörölni, megszüntetéséhez kongresszusi többségre van szükség, ráadásul egyelőre az sem tisztázott, mi lépne a megfizethető ellátásról szóló törvény helyébe.



A Politico című brüsszeli hírportál cikke szerint Donald Trump üzenete Amerika szövetségesei számára brutális és félreérthetetlen volt: "ne számítsatok ránk". Ha Trump szándéka az volt, hogy észre térítse Európát, sikerült neki - vélekedett a portál.



Az új elnök székfoglaló beszéde "olajat öntött a tűzre", újabb kételyeket vetett fel a kötelezettségvállalás terén, ahelyett, hogy csillapította volna a szövetségesek nyugtalanságát. A legtöbb hasznot eddig Európa biztonsága látta az amerikai támogatásból, de cserébe Washington is elégséges részt kapott az európai piacból, legalábbis Európa szerint - mutatott rá a brüsszeli portál cikkének írója.

Kegyetlen Amerikát, katasztrófát emlegetnek szlovák baloldali és liberális lapok

Kegyetlen, haragos, bezárkózó Amerikát vizionálnak, és katasztrófák lehetőségét sejtetik Donald Trump hivatalba lépésével kapcsolatban a Szlovákia médiapiacán domináns baloldali és liberális lapok.

Peter Javurek, a baloldali Pravda kommentátora szerint Trump beiktatásával új korszak kezdődött, de "csak rajtunk áll, hogy az egy sajnálatos epizód marad-e, vagy tartós szellemi sötétséget hoz". Az ész alkonya című írásában a szerző megjegyzi: a következő időszakban sok minden végződhet katasztrófával, ilyen Trump és Putyin "románca", amely konfrontációba torkollhat, és a Kínával szembeni gazdasági háború is, amely a globális gazdasági együttműködés szétesését hozhatja magával.



Kivárásra int Tetteik alapján ismeritek meg őket című másik írásában a lap, amely szerint "ha Trumpot eddigi kijelentései alapján ítélnénk meg, akkor frusztrációnk végtelen lenne". Ehelyett inkább ki kell várni, hogy milyenek lesznek az új elnök tettei. "Mivel Trumppal szemben nincsenek elvárásaink, csak félelmeink, így nem csalódhatunk, legfeljebb meglepetés érhet bennünket" - írta a pozsonyi lap kommentátora, Marián Repa. Hozzátette: Richard Nixon néhai amerikai elnök annyira ellenszenves volt, hogy kevesen versenyezhetnek vele, mégis ő volt az, aki befejezte a vietnami háborút.



A liberális pozsonyi Sme kommentárírója, Tom Nicholson szerint az új elnök beszédét nem mindenkihez intézte, nem ölelésre tárta a karját, hanem az öklét mutatta, és rámutatott az ellenséges osztályra is, amelyet le fog győzni. "Legyetek üdvözölve Trump Amerikájában, amely kegyetlen, haragos, büntető és befelé forduló" - írta írása zárszavában a Sme.



Trump beiktatási beszédében pontosan azt mondta, amit választói hallani akartak, és egyidejűleg megerősítette azokat a félelmeket, amelyek akkor szoktak testet ölteni, amikor narcisztikus politikusok jobb holnapot ígérnek - írta America first című kommentárjában a Sme főszerkesztője, Beata Balogová. "Csak azt jelentette be, hogy Amerikát az Isten fogja megvédeni, és hogy az üres szavak ideje véget ért. Utóbbi tekintetében magának kivételt adott" - jegyezte meg helyenként gunyoros hangú cikkében.

MTI