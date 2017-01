Párbeszéd: előválasztás nélkül nincs kormányváltás

2017. január 21. 17:22

A Párbeszéd szerint kizárólag egymillió új szavazó bevonásával lehet leváltani a jelenlegi kormányt, az állampolgárok politikai aktivizálásának növeléséhez pedig elengedhetetlen egy ellenzéki előválasztás lebonyolítsa.

Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke szombaton, a Párbeszéd budapesti taggyűlését követően tartott sajtótájékoztatón elmondta, a testület tagjainak többsége támogatta az elnökség választási felkészülési stratégiáját és a további ellenzéki egyeztetéseket az előválasztás mikéntjéről.



Kiemelte, a Párbeszéd taggyűlése felállította azt a munkacsoportot, amely májusig megnevezi a párt miniszterelnök-jelöltjét és 106 egyéni képviselőjelöltjét.



Szabó Tímea hangsúlyozta, hisznek abban, hogy sikerül létrehozniuk egy a "választókat bevonó, értelmes ellenzéki együttműködést", ennek hiányában azonban önállóan is készek megmérettetni magukat a 2018-as választáson.



A Párbeszéd továbbra is elkötelezett Mindenki számít című programja mellett, amelynek legfontosabb lépései a szegénység és a korrupció visszaszorítása, valamint az emberhez méltó megélhetés biztosítása - fejtette ki az ellenzéki párt társelnöke.



Szabó Tímea kérdésre válaszolva megjegyezte, remélik, hogy Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje is hajlandó lesz részt venni egy előválasztási folyamatban, továbbá bíznak abban, hogy arról a következő hetekben meg tudnak majd állapodni az érintett pártok.



A Párbeszéd társelnöke bejelentette, hogy az elnökségi tagságáról lemondott Erőss Gábort Hegyesi Beáta Pest megyei elnök váltja a taggyűlés szombati döntése értelmében. Az új elnökségi tag rövid bemutatkozásában azt mondta, munkája során megpróbál új választói rétegeket megszólítani és elsősorban a nők figyelmét kívánja felhívni arra, hogy a Párbeszéd programja miként segítheti őket.

MTI