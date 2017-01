Liberálisok: kevésbé biztonságos hellyé válhat a világ

2017. január 21. 17:28

A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) szerint több kockázatot is rejt az Egyesült Államok elnöki hivatalát pénteken elfoglaló Donald Trump eddig megismert politikája, emiatt Európa és az egész világ kevésbé biztonság hellyé válhat.

Szent-Iványi István, az ellenzéki párt külügyi szakpolitikusa szombati, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a 45. amerikai elnököt is megilleti a száznapos türelmi idő, ami alatt akár egy reális politikai vonalat is kialakíthat.



A világ vezető hatalmának sikere Magyarország érdeke is - hangsúlyozta a liberális politikus, aki ugyanakkor több kockázatot is felsorolt Trump elnökségével kapcsolatban.



Elsőként említette ezek közül annak a NATO-nak a lehetséges meggyengülését, amely szerinte eddig Európa békéjének legfőbb biztosítéka volt. Hangsúlyozta, hogy nem mindegy milyen feltételek mellett alakul ki jó viszony az Egyesült Államok és Oroszország között, annak ugyanis nem örülnének, ha Moszkva azt tehetné közeli szomszédaival, amit csak akar.



A liberálisok emellett Trump protekcionista kereskedelmi politikáját is elutasítják, szerintük ugyanis a nemzetek jóléte a szabad kereskedelmen alapul - fejtette ki a párt külügyi szakértője. Kitért arra is, hogy üdvözölnék, ha a magyar-amerikai kapcsolatok elmozdulnának a jelenlegi mélypontról, ehhez azonban szerinte továbbra is arra lenne szükség, hogy a magyar kormány következesen betartsa a két ország közös demokratikus értékeit.



Szent-Iványi István a sajtótájékoztató elején részvétét fejezte ki a péntek esti veronai buszbaleset magyar áldozatai hozzátartozóinak, és gyógyulást kívánt a sérülteknek.

MTI