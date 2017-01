Donald Trump látogatást tett a CIA központjában

2017. január 21. 20:35

Donald Trump a washingtoni episzkopális katedrálisban tartott ökumenikus istentisztelet után szombaton a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) központjába látogatott.

A hírt Sean Spicer, a Fehér Ház új szóvivője jelentette be. Az elnök egyedül, azaz az általa jelölt CIA-igazgató, Mike Pompeo nélkül tett látogatást a Központi Hírszerző Ügynökség központjában, amely a virginiai Langleyben van.



A szóvivő közlése szerint a vizitnek az volt a célja, hogy az elnök "köszönetet mondjon a hírszerző közösség tagjainak".



Ismeretes, hogy a hírszerzés és Donald Trump között nem felhőtlen a viszony, sőt éles viták is voltak hírszerzési vezetők és Trump között. Legutóbb akkor, amikor az egyik portálon megjelent egy összeállítás, amelyet egy volt brit hírszerző készített, s amelyben kompromittálónak szánt információk szerepeltek Trump állítólagos oroszországi viselt dolgairól. Trump Twitter-üzenetében a náci Németországéhoz hasonlónak minősítette az eljárást, s John Brennan CIA-igazgatót vádolta meg, hogy ő szivárogtatta ki a dokumentumot a bulvárportálnak. Brennan ezt visszautasította. Közben amerikai lapinformációkból az is kiderült, hogy a hírszerzés változatlanul folytatja Trump és környezete esetleges oroszországi kapcsolatainak vizsgálatát.



Pénteken, a beiktatás utáni kongresszusi díszebéden - a Politico című lap információi szerint - Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője Mike Pence alelnök közbenjárását kérte, hogy John Brennan maradhasson a CIA igazgatója a Trump által jelölt Mike Pompeo kansasi képviselő helyett.



Közben már át is rendezték az Ovális Irodát, a mindenkori amerikai elnökök dolgozószobáját a Fehér Házban, s Donald Trump utasítására visszakerült oda Winston Churchill egykori brit miniszterelnök mellszobra. Ezt nyolc évvel ezelőtt Obama elnök távolította el, s a republikánusok azóta folyamatosan bírálták az intézkedést. Szerintük Obama hátat fordított a történelemnek, és megsértette az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesét. Ezt hangoztatta egyébként tavaly tavasszal Boris Johnson is, aki azóta az Egyesült Királyság külügyminisztere lett.



Donald Trump mást változtatásokat is eszközölt az Ovális Irodában. Az egyik könyvespolcra feltetette Theodore Roosevelt néhai elnök mellszobrát, lecserélte a feltűnő mintázatú szőnyeget, és a karmazsinvörös függönyök helyett újakat hozatott.

