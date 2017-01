A magyar kultúra napja - rendezvények országszerte 6.

Magyarok Nagyasszonya szobrot állítanak a felvidéki Királyfiakarcsán

Már idén augusztusban, az államalapító Szent István király ünnepén szeretnék felállítani a Magyarok Nagyasszonyának szobrát a felvidéki Királyfiakarcsán, ahol e célból hirdettek közadakozást szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen.

A szobor - amely a földgolyón állva ábrázolja a Szent Koronát kezében tartó Magyarok Nagyasszonyát - az első ilyen témájú alkotás lesz, amely a Felvidéken közterületen kap helyet az ország újkori történetében. A bronzszobor Rieger Tibor szobrászművész alkotása, akit gyökerei kötnek a csallóközi faluhoz, ahol gyermekéveit töltötte.



Erdős Péter, a közadakozást meghirdető királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke az MTI-nek elmondta: annak ötlete, hogy a Magyarok Nagyasszonya szobrot kapjon Királyfiakarcsán, hosszabb időre tekint vissza, az elképzelés első része 2015-ben valósult meg, amikor a szobrászművész a településnek ajándékozta a szobor gipszváltozatát. A helyi közösség a szobor bronz változatát szeretné felavatni, ám az ahhoz szükséges pénzt, mintegy 6 millió forintot eddig nem tudták előteremteni, ezért hirdettek most közadakozást.



"Mindezek szerint nem lesz akadálya annak, hogy augusztus 20-án megtörténjen ez a falu életében nem mindennapi esemény" - mondta Erdős Péter, hozzátéve: úgy tudja, a szobor témáját tekintve kezdeményezésük egyedülállónak számít a régióban, ahol az utóbbi években sikerült már szobrot állítani az államalapító Szent Istvánnak, de a Magyarok Nagyasszonyának még nem.

Kisorsolták a Magyar Drámaíró Verseny témáját

Az igazságügyi rovartan című cikk alapján ír darabot éjjel három szerző a Magyar Drámaíró Versenyen, amelyet a budaörsi Latinovits Színházban rendeznek meg a magyar kultúra napjához kapcsolódva.

A címet a Nők Lapja következő számának cikkeiből sorsolták ki szombaton, a színház Macskajáték című előadása előtt. Az igazságügyi rovartan című cikk alapján kell a három szerzőnek, Mezey Katalinnak, Pataki Évának és Szabó T. Annának egy éjszaka alatt színdarabot írnia - közölték a szervezők az MTI-vel.



A kisorsolt cikk szerint amerikai sorozatokban látjuk, mennyi mindennel könnyítheti meg a tudomány a nyomozók munkáját. Mint írják, helyszínelők már az 1200-as években is működtek Kínában: 1235-ben egy gyilkossági ügyben eljáró bíró maga elé rendelte a környéken élő parasztokat, akiknek be kellet mutatniuk a sarlójukat. Az áldozatot ugyanis sarlóval ölték meg. A vér szagára odasereglő legyek azonnal leleplezték a gyilkost. Ez volt az első dokumentált bűnügy, amelyben rovarok segítségével derítették fel az igazságot - áll a cikkben.



Az íróknak vasárnap reggel 8 órára kell elkészülniük a drámákkal. Az idén Berzsenyi Bellaagh Ádám, Csiszár Imre és Szabó K. István állítja színpadra a darabokat, a társulathoz több vendégművész is csatlakozik. A próbák vasárnap 10 órakor kezdődnek, a darabokat 19 órakor láthatják a nézők a Budaörsi Latinovits Színházban.



A verseny különlegessége a nyilvánosság, a színházi függönyök nem rejtenek el semmit: az érdeklődők a próbafolyamatot is végigkövethetik, így az olvasópróbától az utolsó tapsig részesei lehetnek az előadások születésének.



A produkciókban Bregyán Péter, Fenyő Iván, Hámori Ildikó, Marton Róbert, Páder Petra, Pásztor Edina, Böröndi Bence, Chován Gábor, Ilyés Róbert, Madár Veronika, Rák Kati, Takács Kati, Bohoczki Sára, Csongrádi Kata, Jánosi Dávid, Mihályfi Balázs, Ódor Kristóf és Spolarics Andrea fog szerepelni.



Linka Ágnes az MTI-nek elmondta: azt, hogy melyik színészcsapat melyik író szövegkönyve alapján dolgozik, csak az eredményhirdetéskor hozzák nyilvánosságra.



A szakmai zsűri, amelynek elnöke Tarján Tamás, a verseny végén átadja a legjobb drámának járó díjat, emellett elismerik a legjobb férfiszínészt, a legjobb színésznőt, a legjobb mellékszereplőt és a legjobb rendezőt is. A legjobb előadásról a közönség szavazatai döntenek.



A XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány immár huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Drámaíró Versenyt. Linka Ágnes, az alapítvány művészeti vezetője az MTI-nek korábban elmondta, hogy két év kihagyás után rendezik meg újra a drámaíró versenyt, amely reményei szerint állandó helyet kap a budaörsi Latinovits Színházban, ahol minden évben a magyar kultúra napján rendeznék meg.

Oláh Tibor fotókiállítása Debrecenben

A magyar kultúra napja programsorozata keretében Oláh Tibor fotóművész munkáiból nyílt kiállítás pénteken a Debreceni Művelődési Központban.

A Lélekjelenlét/érintett dolgok című tárlaton látható hetven hagyományos, illetve digitális technikával készült fotó felöleli a szerző 1967-ben kezdődött és napjainkig tartó félévszázados alkotói munkáját.



Oláh Tibor 1982 és 2011 között az MTI fotóriportere volt, de nyugdíjba vonulása óta is rendszeresen dolgozik a hírügynökségnek. Első önálló kiállítását ugyanabban a debreceni kiállítóteremben mutatták be, ahol a mostani tárlata is megtekinthető február 24-ig.



A kiállítás megnyitóján Tóth István fotóművész, a nagyváradi Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület elnöke méltatta Oláh Tibor művész munkáját, és átadta azt a védnökségi oklevelet, amely tanúsítja, hogy a debreceni kiállítást az 5. Szathmári Pap Károly Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál keretében rendezték meg.



Szoboszlai Lilla művészettörténész szakmai megnyitójában kiemelte: a fényképezés egyszerre mesterség, ipar és művészet, de ebben is különös munka a sajtóban dolgozó fotósoké.



A Debreceni Művelődési Központban február elsején este beszélgetést rendeznek Oláh Tiborral fotóművészi és fotóriporteri munkásságáról.

