Fazekas: a vízhiányt nem szabad a GMO-val orvosolni

2017. január 21. 23:49

A vízhiány problémáját nem szabad a genetikailag módosított szervezetek (GMO) terjesztésével orvosolni a mezőgazdaságban - hangsúlyozta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szombaton Berlinben a Globális Élelmezési és Mezőgazdasági Fórumon (GFFA), amelynek fő témája a fenntartható vízgazdálkodás volt.

Fazekas Sándor a tanácskozás után az MTI-nek elmondta: a fórumon amellett érvelt, hogy a GMO helyett a szárazságtűrő növényi kultúrákat, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó fajokat és a rövid tenyészidejű növényeket kell előnyben részesíteni, és takarékos vízgazdálkodást kell folytatni.



A 83 agrárminiszter részvételével tartott fórum utáni sajtótájékoztatóján a házigazda Christian Schmidt német mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a fenntartható vízgazdálkodás a 21. század egyik legnagyobb kihívása, a mezőgazdaság felelőssége pedig hatalmas, mert részesedése a globális vízfogyasztásban 70 százalékos, és 2050-re már 10 milliárd embert kell ellátnia élelmiszerrel.



Ezért arra kell megoldást találni, hogy miként lehet több élelmiszert előállítani kevesebb víz felhasználásával - mondta Christian Schmidt.



José Graziano da Silva, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgatója hozzátette, hogy a világ számos térségét sújtó vízhiány felerősíti a versenyt a szűkös forrásokért. Már most több konfliktust vált ki a víz, mint a termőföld iránti igény, és ez a folyamat a klímaváltozással csak súlyosbodik. A leginkább veszélyeztetett régiók Ázsiában és Afrikában vannak - mondta a FAO vezetője.



Fazekas Sándor az MTI-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a vízhiány mellett komoly kihívás a csapadék a sok helyütt jellemző erős ingadozása, a száraz időszakok és a vízbőség váltakozása, ami egyben piaci lehetőséget is jelent Magyarországnak a szárazságtűrő növényekkel szerzett termelési tapasztalatok és a vízgazdálkodási ismeretek révén.



A miniszter elmondta, hogy széles körben elismeréssel fogadják Magyarország kiállását a GMO-mentesség mellett, a Magyarország díszvendégségével zajló berlini Nemzetközi Zöld Hét (Internationale Grüne Woche - IGW) mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti fogyasztói vásár alkalmából a számos befolyásos szakmai szervezet vezetőivel tárgyalt, akik üdvözlik a magyar kormány politikáját, amelyhez sok környezetvédő, zöld aktivista is gratulált neki.



A GMO-val kapcsolatban "a magyar világlátás egyre inkább tért hódít" - mondta Fazekas Sándor. Megjegyezte, hogy az IGW apropóján a berlini belvárosban csaknem 20 ezer ember részvételével szombaton tartott gazdatüntetésen "minden második transzparensen az állt, hogy le a GMO-val".



A berlini Zöld Hét az agrárdiplomácia egyre fontosabb fóruma is. Ezt jelzi, hogy a rendezvény keretében az idén kilencedik alkalommal megrendezett GFFA-n minden korábbinál több agrárminiszter vett részt.



Fazekas Sándor szombaton tárgyalt mások mellett Tarasz Kutovij ukrán agrárminiszterrel, akivel megállapodtak abban, hogy tavasszal magyar-ukrán mezőgazdasági üzleti fórumot rendeznek. Megbeszélést folytatott az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) az idén díszvendég Japán szaktárcájának helyettes vezetőjével, Szató Hidemicsivel. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy Japán a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar legnagyobb piaca az EU-n kívül.



Az IGW-t az idén 82. alkalommal rendezik meg. A 118 ezer négyzetméteren berendezett vásáron 66 országból 1650 kiállító vesz részt. A január 29-ig tartó rendezvényre a szervezők várakozásai szerint 400 ezren látogatnak el, köztük 100 ezer szakmai vendég. Magyarország az idén 45. alkalommal vesz részt az IGW-n, és 2010 után már másodszor nyerte el a kizárólagos partnerországi, díszvendégi címet.

MTI