Theresa May a jövő héten látogatást tesz Trumpnál

2017. január 21. 23:52

Egybehangzó szombat esti brit médiaértesülések szerint Theresa May brit miniszterelnök a jövő héten látogatást tesz Donald Trump amerikai elnöknél a Fehér Házban.

A BBC és a Sky News hírtelevízió egyaránt úgy tudja, hogy May csütörtökön keresi fel Trumpot Washingtonban.



A látogatást a brit sajtó korábbi értesülései szerint eredetileg februárra tervezték, de a szombati brit médiabeszámolók szerint Steve Bannon, Trump stratégiai főtanácsadója javasolta az ennél korábbi találkozót.



A Downing Street szombat estig nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést.



Theresa May is tett utalást arra egy szombati interjúban, hogy hamarosan találkozik Trumppal, de ennek időpontját nem fedte fel. Alig burkoltan tudatta azonban, hogy óva inti majd az amerikai elnököt az európai egység meggyengítésére tett kísérletektől.



A brit kormányfő a Financial Times című londoni üzleti napilapnak kijelentette: tekintettel a fenyegetésekre, amelyekkel Európa jelenleg szembesül, "nem most van itt az ideje az együttműködés gyengítésének".



Theresa May hozzátette: amikor Nagy-Britannia úgy döntött, hogy kilép az EU-ból, az a döntés nem az Európai Unió szétbomlasztásáról szólt. "Bízom abban, hogy az Egyesült Államok felismeri, milyen fontos az európai együttműködés a kollektív védelem és a közös biztonság szempontjából" - mondta a szombati Financial Timesnak a brit miniszterelnök.



A Financial Times felidézi, hogy Trump az elnökválasztási kampány idején helyeselte Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, és szoros kapcsolatokat ápol Nigel Farage-zsal, az EU-ellenes brit politikai erő, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) volt vezetőjével, aki részt is vett Trump kampányában.



Nem sokkal novemberi megválasztása után Trump komoly diplomáciai botrányt keltett azzal a nyilvános felvetésével, hogy Farage lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete. A Twitteren közzétett javaslatot a Downing Street azonnal és igen indulatos nyilatkozatban utasította vissza.



Trump a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilapnak adott, néhány nappal beiktatása előtt közölt interjúban kifejtette azt a véleményét is, hogy az Európai Unió "tulajdonképpen nem más, mint Németország, alapvetően csak egy eszköz Németország kezében". Hozzátette: ezért gondolja, hogy "az Egyesült Királyság oly okosan cselekedett", amikor úgy döntött, hogy kilép az EU-ból.

MTI