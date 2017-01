Elindult a francia baloldali előválasztás első fordulója

2017. január 22. 09:23

Megkezdődött vasárnap reggel a francia baloldal államfőjelölt-állító előválasztásának első fordulója. A jövő vasárnapi második fordulóba a felmérések szerint a hét jelölt közül háromnak van esélye bejutni: Manuel Valls volt miniszterelnök mellett a tőle politikailag balra álló Benoit Hamon volt oktatási és Arnaud Montebourg volt gazdasági miniszternek.

A szervező Szocialista Párt (PS) azt reméli, hogy legalább 1,5 - 2 millióan az urnákhoz járulnak, s ezzel lendületet adhatnak az előválasztás győztesének a februárban kezdődő elnökválasztási kampányhoz, jóllehet a felmérések szerint a baloldali jelölt a jelenlegi állás szerint csak az ötödik helyen végezhet az elnökválasztás áprilisi első fordulójában.



Miután a tíz százalék alatti tetszési mutatóval rendelkező Francois Hollande jelenlegi szocialista államfő decemberben bejelentette, hogy nem jelölteti magát újra, az előválasztás célja elsősorban a kormánypárt hitelének visszaszerzése.



Elemzők szerint amennyiben egymillió alatti lesz a részvételi arány az előválasztáson, az akár a PS széteséséhez is vezethet.



Az előválasztási kampányt azt is meghatározta, hogy a szocialista kormányzat volt gazdasági minisztere, Emmanuel Macron és a radikális baloldal vezetőjének számító Jean-Luc Mélenchon is függetlenként, közvetlenül az elnökválasztás áprilisi első fordulójában állnak majd rajthoz, s mindketten népszerűbbek valamennyi baloldali jelöltnél.



Az előválasztás mind a hét jelöltje - akik közül öten miniszterek voltak Francois Hollande kormányaiban -, a baloldal összefogását ígérte, és kizárta, hogy győzelme esetén Macron vagy Mélenchon javára visszalép, ahogy ők sem kívánnak szövetségre lépni a szocialista jelölttel, így 2002-höz hasonlóan több baloldali jelölt is küzd majd áprilisban a konzervatív jelöltté választott Francois Fillonnal és Marine Le Pennel, a jobboldali Nemzeti Front jelöltjével.



Manuel Valls volt az egyetlen a kampányban, aki büszkének nevezte magát az elmúlt öt év baloldali teljesítményéért, riválisai viszont élesen bírálták Hollande elnökségét, amely szerintük semmibe vette a baloldali értékeket.



Az utolsó felmérések szerint Manuel Valls nyerheti meg 34 százalékkal az előválasztás első fordulóját Benoit Hamon vagy Arnaud Montebourg előtt, akik mindketten az elmúlt öt év szociáldemokrata politikájával szakító baloldali protekcionista kormányzást ígérnek. Akármelyikük jut be Valls mellett a január 29-i második fordulóba, esélye van legyőzni szoros eredménnyel a volt miniszterelnököt.



A további négy jelöltnek - Vincent Peillon volt oktatási miniszternek, a radikális baloldali Sylvia Pinelnek, a Zöldekhez tartozó Francois de Rugy-nek és a Demokrata Frontból érkező Jean-Luc Bennahmiasnak - a felmérések szerint nincs esélye beleszólni az élen álló trió küzdelmébe.



A baloldali előválasztáson bármely választásra jogosult francia állampolgár részt vehet, amennyiben aláír egy nyilatkozatot arról, hogy osztja a baloldali értékeket, és befizet a szocialisták pártkasszájába 1 eurót. A Szocialista Párt 7500 választókerületet jelölt ki országszerte, amelyekben este 7 óráig lehet szavazni.



A jobboldal novemberi előválasztásán, amelyet Francois Fillon nyert meg, 4,7 millióan vettek részt.



Az elnökválasztás első fordulóját 2017. április 23-án, a másodikat május 7-én rendezik meg Franciaországban.

MTI