Az RMDSZ osztozik a hozzátartozók fájdalmában

2017. január 22. 14:40

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) osztozik a veronai autóbusz-baleset áldozatai hozzátartozóinak és a magyar honfitársaknak a fájdalmában, lelki és testi gyógyulást kíván a szerencsétlenség túlélőinek - áll az RMDSZ vasárnapi közleményében.

"A halálos áldozatokat és súlyos sérüléseket követelő tragédia felfoghatatlan veszteség a hozzátartozóknak, egy egész nemzetnek, és megrendítő mindannyiunk számára, akik akaratlanul is saját gyermekeink, családunk épségére és biztonságára gondolunk" - áll a közleményben. Az RMDSZ ugyanakkor példamutatónak nevezte azt az összefogást, amely a tragédia óta tapasztalható.



"Az elkövetkező napokban legyünk magunk is az a hős diák és tanár, aki a kilátástalanságban is képes embertársain önzetlenül segíteni" - áll a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által jegyzett vasárnapi közleményben.

MTI