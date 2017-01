World Tour - Kikapott a döntőben a Póta, Ekholm duó

2017. január 22. 16:33

Póta Georgina és svéd játékostársa, Matilda Ekholm elvesztette a párosverseny vasárnapi döntőjét az év első asztalitenisz World Tour-versenyén, a budapesti BOK Csarnokban (korábbi SYMA Csarnok) zajló, 120 ezer dollár összdíjazású Hungarian Openen.

A második helyen kiemelt kettős 3-1-re kapott ki a fináléban a kínai Csen Hszing-tung, Li Csia-ji duótól.



Mind a négy versenyszám döntőjét vasárnap bonyolítják le a tornán, ez volt az első a finálék sorában.



Az első szett a legjobb négy között az első kiemelt orosz párt, Marija Dolgihot és Polina Mihajlovát búcsúztató ázsiai rivális fölényét hozta, Pótáék mindössze négy pontot tudtak elérni. A folytatásban már kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, Ekholm játéka sokkal erőszakosabbá vált, a kínaiak 7-6-nál vezettek először, ekkor időt is kért Téglás Péter szövetségi kapitány. A pihenő azonban nem használt, 10-6-nál szettlabdákhoz jutott az ellenfél, s már az elsőt kihasználva 2-0-s előnybe került.



A harmadik játszmában 5-5-ig együtt haladtak a felek, majd 7-5-re, illetve 8-6-ra ellépett a döntőig mindössze egy szettet vesztő magyar, svéd kettős. 9-9-nél utolérték Pótáékat a kínaiak, de a következő, rendkívül fontos pontot a közönség támogatását élvező páros nyerte. A szettről egy látványos labdamenet döntött a magyar, svéd duó javára, így sikerült a szépítés.



A negyedik felvonásban 0-4 után hozták első pontjukat Pótáék, akik a folytatásban sem találták a ritmust, hamar 7-2 lett "oda". Ezután 7-5-re sikerült felzárkózni - időt is kértek Csenék -, de a szett hajrája, s így végül a meccs is a kínaiaké lett. A ázsiaiak 10-6 után a harmadik meccslabdájukat értékesítve ünnepelhettek.



A 32 éves Póta Georgina volt a hazai WT-verseny legeredményesebb magyarja, egyesben a negyeddöntőig jutott - Li Csia-jitől kapott ki a legjobb nyolc között -, ezért 1800 dollárt kapott, a párosban elért második helye pedig fejenként 1000 dollárt ért nekik Ekholmmal.



"Ha valaki a verseny előtt azt mondja, hogy egyéniben a legjobb nyolc közé jutok, párosban pedig döntőt játszunk, akkor elfogadtam volna" - nyilatkozott Póta. "Kicsit bánom, hogy a döntőben olyan simán elment az első két szett, de egyre jobban belejöttünk, lehetett volna szorosabb is. Ha még egyszer lejátszanánk néhány órán belül vagy holnap, akkor szerintem máshogy alakulna."



Téglás Péter, a távozó szövetségi kapitány közölte: "Az első szettben nem volt esélyünk, s a következőben ugyan hatig partiban voltunk, de az is elment. A következő két játszma már szorosabb volt. A cél az lenne, hogy minél többször találkozhassunk ilyen ellenfelekkel, akkor lehetne fejlődni."



A szakember hozzátette: a női válogatott összteljesítménye szerinte elfogadható volt a tornán, ahogy fogalmazott, "ami ebben a versenyben benne volt, azt elértük".

Kedden magyar-svéd Európa-bajnoki selejtezőt rendeznek Budaörsön - azon a mérkőzésen Ekholm az ellenfelet erősíti majd -, az a találkozó lesz a posztról több mint egy évtized után távozó kapitány búcsúfellépése.



Minden számban kínai játékosoké lett a győzelem: férfi párosban Fang Po és Csou Jü nyert, míg egyesben a duplázó Csen Hszing-tung, illetve Jen An diadalmaskodott. Az egyéni bajnokok fejenként 15 ezer dollárral gazdagodtak.



A budapesti tornán 54 ország mintegy 350 játékosa indult.



Eredmények:

döntők:



női páros: Csen Hszing-tung, Li Csia-ji (kínai) - Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd) 3-1 (4, 6, -9, 8)



férfi páros: Fang Po, Csou Jü (kínai)-Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi (brazil) 3-1 (6, -6, 8, 8)



női egyes: Csen Hszing-tung (kínai)-Ven Csia (kínai) 4-1 (11, -8, 9, 9, 9)



férfi egyes: Jen An (kínai)-Sang Kun (kínai) 4-2 (11, -6, 7, 6, -10, 8)

MTI