A jövő héten kissé mérséklődik a hideg

2017. január 22. 17:35

A következő napokban is többfelé ködös lesz az idő, ezeken a helyeken ónos szitálás is lehet. A hideg némileg mérséklődik, de hajnalonként továbbra is többfelé mínusz 10 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet. Szél viszont nem várható, csak élénk lehet a légmozgás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfő hajnalra többfelé képződik zúzmarás köd, amely napközben ritkul, de nagyobb eséllyel keleten tartósan megmaradhat. A ködös területeken hószállingózás, gyenge ónos szitálás nem kizárt. A Dunántúlon valószínű több napsütés. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 8 fok között alakul, de a tartósan borult északkeleti tájakon pár fokkal enyhébb, a hóval borított, középső és északi területeken hidegebb idő valószínű. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a tartósan borult, ködös helyeken mínusz 8 és mínusz 4 fok között alakulnak a maximumok.



Kedden a Dél-Dunántúl és az Észak-Alföld térségében maradhatnak tartós ködfoltok. A ködös területeken hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. A minimumhőmérséklet mínusz 15 és mínusz 5 fok között valószínű, a vastagabb hóval borított, derült tájakon lesz a hidegebb. A maximumok mínusz 5 és plusz 2 fok között alakulnak, a tartós ködben lesz a hidegebb.



Szerdán a reggeli, délelőtti órákban a középső területeken lehet köd. Csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 15 és mínusz 5, napközben mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön néhol a Nyugat-Dunántúlon lehet tartósabb a köd, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 4, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható.



Péntek reggelre elsősorban a Dunától keletre lehet foltokban köd. A ködben néhol szállingózhat a hó, ónos szitálás is lehet. Másutt kisüthet a nap. A minimumhőmérséklet mínusz 13 és mínusz 6, a maximumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap reggelre is sok helyen képződhet zúzmarás köd, amely helyenként napközben is megmarad. A ködben néhol szállingózhat a hó, ónos szitálásra is készülni kell. Néhol süthet csak ki a nap. Szombaton a leghidegebb órákban mínusz 12 és mínusz 5, vasárnap mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton napközben mínusz 4 és plusz 3, vasárnap mínusz 5 és plusz 2 fok között alakulnak a maximumok - olvasható az előrejelzésben.

MTI