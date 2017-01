Prága önállóan tárgyalna Londonnal a Brexitről

2017. január 22. 18:07

Csehországnak minél hamarabb önálló tárgyalásokat kellene kezdenie Nagy-Britanniával a szigetországnak az Európai Unióból történő kiválásával kapcsolatban, és nem kellene kivárnia, mit tesz majd ezen a téren Brüsszel, mert a várakozás hosszú ideig eltarthat - jelentette ki Milan Chovanec cseh belügyminiszter vasárnap a közszolgálati televízióban.

Nagy-Britanniában jelenleg több tízezer cseh állampolgár dolgozik, akik haladéktalanul szeretnék megtudni, mi vár rájuk és milyen körülmények között fognak élni és dolgozni, ha Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Csehországnak ezért önálló kezdeményezéssel kellene előállnia, s nem kellene várnia az EU többi tagállamára. "Nem biztos, hogy várakozásunk valamire jó lenne, és nem kizárt, hogy hosszú ideig tarthatna" - érvelt a cseh belügyminiszter a közszolgálati rádió vitaműsorában.



Milan Chovanec közölte: Bohuslav Sobotka miniszterelnök a jövő hónapban találkozik a parlamenti pártok elnökeivel, hogy közösen alakítsák ki a Brexittel kapcsolatos hivatalos cseh álláspontot, illetve meghatározzák a gyakorlati teendőket.



Therese May brit miniszterelnök szerint London márciusban tervezi megkezdeni az EU-ból való kilépésével kapcsolatos folyamatot, amelynek lezárására a hatályos szabályok szerint két éve lesz.



A cseh belügyminiszter szerint egyelőre nem világos, hogy Nagy-Britanniával az egyes tagállamok önállóan kötnek-e szerződést. "Nekünk most a cseh állampolgárok érdekeit kell védelmeznünk" - szögezte le Chovanec. Kifejezte reményét, hogy szigetország nem vezet be vízumkötelezettséget az uniós állampolgárokkal szemben. "Nagy-Britannia nem számolhat azzal, hogyha korlátozni fogja az európaiak belépését, mi nem foganatosítunk hasonló válaszlépéseket" - mutatott rá Milan Chovanec.



Megjegyezte: a cseh és a brit belügyminisztérium már egyeztetik a jövőbeni együttműködési lehetőségeket, de a tárgyalások legfőbb terhe a külügyminisztériumra és a diplomatákra hárul.

MTI