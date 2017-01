Férfi kézilabda-vb - Legyőztük az olimpiai bajnokot

2017. január 22. 18:19

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig vezetve 27-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát a franciaországi világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében, Albertville-ben.

A magyarok a negyeddöntőben a norvég válogatottal találkoznak kedden 17 órakor, ugyancsak Albertville-ben.



Eredmény, nyolcaddöntő:

Magyarország-Dánia 27-25 (12-13)



Albertville, 6300 néző, v.: Bualluka, Henisszi (tunéziaiak)

lövések/gólok: 50/27 (54%), illetve 47/25 (53%)

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc



Magyarország: Mikler - Harsányi 1, Ligetvári, Császár 2, Bodó 3, Nagy L. 1, Juhász 4. Cserék: Fazekas (kapus), Zubai, Lékai 6, Balogh Zs. 4, Jamali 4, Bánhidi, Szöllősi, Ancsin 2



A magyar játékosok fekete karszalaggal léptek pályára a veronai baleset áldozataira emlékezve. "A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) osztozik a pénteken Verona mellett buszbalesetben elhunyt magyar diákok hozzátartozóinak mély gyászában, és a teljes magyar kézilabda-társadalom nevében részvétét fejezi ki a családtagok felé" - áll az MKSZ közleményében. A magyar küldöttség kérvényezte a mérkőzés előtti egyperces gyászszünetet az áldozatok emlékére, a nemzetközi szövetség (IHF) azonban ehhez nem járult hozzá.



Magyar gólokkal és Mikler Roland védéseivel kezdődött a találkozó (4-1). A csapatkapitány, az első mérkőzésen bokasérülést szenvedett Nagy László visszatérése jól láthatóan pozitívan hatott a magyarok játékára, leginkább védekezésben. A folytatásban több hiba is becsúszott, ennek ellenére 8-5-ig tartotta háromgólos előnyét a csapat, de az olimpiai címvédő 8-8-nál egyenlített. Nagyszerűen küzdöttek Javier Sabaté szövetségi kapitány játékosai, így nem tudta átvenni a vezetést az ellenfél.



Balogh Zsolt kétszer is betalált a második felvonás elején, majd Bodó Richárd emberhátrányból volt eredményes. A dánok néhány hibáját és Mikler újabb bravúrjait kihasználva a 44. percben az addigi legnagyobb különbség alakult ki (20-16).

Aztán a magyar csapat hiányosságával élve az ellenfél sorozatban érte el góljait a szélső posztokról, majd hatékonyabbá tette a védekezését és egyenlített (23-23). Fáradni látszottak a magyar játékosok, de harci szellemük nem lankadt. Balogh Zsolt és Császár góljával ismét két találatra nőtt az előny (26-24) az utolsó percben. A dánok időkérése után Mikkel Hansen volt eredményes, majd Sabaté kapitány is időt kért. Mivel az utolsó gólt Császár Gábor lőtte az egész pályás letámadásra kijövő dánokat kijátszva, a magyar válogatott 27-25-re győzött.



A dán válogatott - és az egész mezőny - legeredményesebb játékosa Mikkel Hansen volt nyolc góllal, Lasse Sven hatszor, Kasper Söndergaard pedig négyszer volt eredményes.



A két csapat most találkozott egymással 35. alkalommal, ez volt - 14 dán siker és két döntetlen mellett - a 19. magyar győzelem.

MTI